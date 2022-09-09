Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Son dakika: Milli Takım'da Larkin şoku! Ergin Ataman kötü haberi verdi

Güncelleme Tarihi:

#Shane Larkin#Ergin Ataman#Basketbol
Son dakika: Milli Takımda Larkin şoku Ergin Ataman kötü haberi verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 13:56

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in elinden ameliyat olacağını ve Fransa maçında oynayamacağını açıkladı.

Haberin Devamı

EuroBasket 2022 son 16 turunda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımımızda Shane Larkin şoku yaşanıyor. Başantrenör Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan yıldız basketbolcunun ameliyat olması gerektiğini ve Fransa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Milli Takım, 10 Eylül Cumartesi günü saat 13:00'da Fransa ile karşılaşacak.

Ergin Ataman'ın Larkin ile ilgili sözleri şöyle:

Larkin'in elinde ciddi bir yırtık var ve ameliyat olması gerekiyor. Topu bile tutamadığını söyledi. Maçlarda oynamayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Shane Larkin#Ergin Ataman#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling