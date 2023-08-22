Üç müsabakanın ertelenmesi doğru karar olur

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Son bir ayda 6-7 kez dile getirmiştim, fikrin TFF’de karşılık bulduğu söylentisini mutlulukla karşıladım: Üçüncü haftada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un maçlarının ertelenmesi doğru karar olur. Sadece bir seferlik. Sadece bir ölüm-kalım aşaması olan play-off turuna özel olarak. Sadece üç müsabaka...

Yazın da yine bu sütunda değinmiştim: Belçika ve Hollanda Futbol Federasyonları geçen sezon da play-off turu ertelemeleri yaptılar. Bu yıl da play-offtaki takımlarının gelecek hafta sonu lig müsabakalarını ertelediler. Belçika bu işi biraz daha akılcı ve sistemli bir şekilde yapıyor: Geçen sezon Avrupa’da play-off turu oynayacak 4 takımı o hafta sonu fikstürde birbirleriyle eşleştirmiş, sadece 2 maç erteleyerek meseleyi çözmüşlerdi. Aslında TFF de rahatlıkla bu çözüme başvurabilirdi. Zaten bu hafta sonu Beşiktaş’la Adana Demir karşılaşacaklardı. G.Saray-F.Bahçe maçını da üçüncü haftaya koyup, bu iki müsabakayı ertelemeleri yeterli olacaktı. Tabii yazın yaptığım çağrıları okuyup bunu en baştan planlamış olsalardı... En nihayetinde, geç de olsa bu refleksin gösterilmesi yine de mutluluk verici.

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DZEKO’NUN YALNIZLIĞI

Hafta içinde ülkemizi Avrupa’da temsil edecek takımlardan Fenerbahçe, dün Samsun deplasmanında kağıt üzerinde 3-5-2 dizilen, karşılamada 5-4-1’e dönen sert bir duvarla karşılaştı. Maçın özellikle ilk 45’inde Fenerbahçe etkisizdi, topa sahip oldular ama net pozisyon üretemediler. Özellikle ceza alanında Dzeko’nun yalnız kaldığı bir devreydi ilk yarı.

SAMSUN’A ZAMAN GEREK

İkinci devrenin başında hem sağ açık Cengiz, hem de sol açık Tadic’in içeri kaydıklarını ve ceza yayına daha yakın oynamaya başladıklarını gördük. Bu rötuş F.Bahçe’nin üçüncü bölge oyununu hemen değiştirdi, Cengiz-Dzeko işbirliğiyle 62’de tabela değişti. 72’de de yine ofsayt nedeniyle iptal edilen golde Tadic’in merkez katkısı söz konusuydu. Samsunspor’un ilk iki hafta 11’lerinde 8’er yeni transfer vardı. Eroğlu çok değerli bir teknik adam ama bu oyuncu grubunu bir takıma dönüştürmek için zamana ihtiyacı olduğu ortada.

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