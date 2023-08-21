Fenerbahçe'de Edin Dzeko - Cengiz Ünder iş birliği erken başladı! Aynı kaderi yaşadı...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı lacivertli formayla dördüncü resmi maçına Samsunspor karşısında çıkan Bosnalı yıldız Edin Dzeko, dördüncü golünü Karadeniz ekibine atarken ilk maçına çıkan Cengiz Ünder ile yaptığı iş birliği Roma dönemini hatırlattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Tur rövanş maçının 11’inde 6 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Samet Akaydın, Luan Peres, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi'nin yerine Serdar Aziz, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Fred, Edin Dzeko’ya görev verdi. Fenerbahçe, Samsunpor karşısına şu 11’le çıktı;

Haberin Devamı

“İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Djiku, Ooosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.

Samsunspor ise şu 11’le sahaya çıktı:

BECAO VE OSAYI-SAMUEL RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe’de MR sonuçları temiz çıkan Rodrigo Becao ve Osayi-Samuel riske edilmedi ve Samsunspor ile oynanan maçın kadrosuna dahil edilmedi. Bu iki futbolcunun yanı sıra sakatlıkları devam eden Emre Mor, Samet Akaydın, Miguel Crespo ve Miha Zajc Samsun’a getirilmedi.

YENİ TRANSFERLER CENGİZ ÜNDER VE FRED İLK KEZ

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk defa sarı-lacivertli formayı giydi. Marsilya’dan transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder ve Manchester United’dan gelen Fred ilk Süper Lig maçına Samsunspor karşısında çıktı.,

CENGİZ ÜNDER - EDIN DZEKO İŞ BİRLİĞİ ERKEN BAŞLADI

Roma'da birlikte forma giyenCengiz Ünder ve Edin Dzeko, Fenerbahçe'de tekrar buluşurken iş birliği erken başladı.

Fenerbahçe ile ilk resmi maçında Samsunspor karşılaşmasında çıkan Cengiz Ünder, müsabakanın 62. dakikasında açtığı harika ortayla Edin Dzeko'ya asist yaptı.

Roma döneminde ilk asistini Edin Dzeko'ya yapan Cengiz, Fenerbahçe kariyerinde ilk gol pasını Bosnalı yıldıza verdi.

EDİN DZEKO 4'TE 4 YAPTI

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, 4. resmi maçında 4. kez ağları havalandırdı.

İlk lig maçında Gaziantep FK ağlarına 2 gol bırakan Dzeko, 2 lig maçında 3. golüne ulaştı.

“CENGİZ HARİKA BİR FUTBOLCU”

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’ye transfer olan Cengiz Ünder ile ilgili de değerlendirmede bulunan Dzeko, “Cengiz Ünder benim arkadaşım, küçük kardeşim. İyi bir oyuncu. Tek söyleyebileceğim harika bir oyuncu olduğu” ifadelerini kullanmıştı.