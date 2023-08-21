Fenerbahçe'den ayrılan Attila Szalai: Kolay olmadı; duygusal haftalar ve günler geçirdim

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Fenerbahçe'de iki buçuk sezon forma giydikten sonra gözyaşlarıyla ayrılan Attila Szalai, Hoffenheim ile Bundesliga macerasına başlarken Macar basınına transfer süreci hakkında konuştu.

Transferi hakkında konuşan Macar stoper, sarı lacivertli takımdan ayrılmanın zor olduğunu dile getirdi.

"FENERBAHÇE'DE HARİKA BİR İKİ BUÇUK YIL GEÇİRDİM"

Büyük bir ligde oynayarak hayalini gerçekleştirdiğini kaydeden Macar oyuncu, "Bir üst ligde oynamanın her zaman hayalim olduğu bir sır değildi, başardığım için mutluyum. Çocukken elbette bunun hayalini kuruyorsunuz, bu yüzden çalışıyor, büyük oyuncular, büyük maçlar izliyor ve kendinizi o oyuncunun yerine koyuyorsunuz. Fenerbahçe'de harika bir iki buçuk yıl geçirdim, gerçekten ailenin bir parçası oldum, çok tecrübe kazandım ama hedefim her zaman Avrupa elit liginde futbol oynamaktı. Burada olduğum için mutluyum ve gelişmeye devam etmek ve Hoffenheim'da başarılı olmak için tüm gücümle çalışıyorum." diye konuştu.

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"TRANSFER SÖYLENTİLERİNİ HER ZAMAN İYİ İDARE EDEBİLDİM"

Kariyerinin bilinçli bir şekilde inşa edildiğini belirten Attila Szalai, "Kariyerimi bilinçli bir şekilde inşa ettik, adım adım inşa edip gelişmek ve fırsat geldiğinde bundan faydalanmak iyi oldu diye düşünüyorum. Yani tamamen bilinçli bir planlama ve geliştirme sürecinin parçasıydı. Bir kez daha burada, Bundesliga'da olduğum için çok mutluyum. Transfer söylentilerini her zaman iyi idare edebildim ve gelecekte de böyle olacağına eminim. Şu şu takımlarla bir oyuncunun konuşulması benim için her zaman olumlu bir geri dönüş oldu. Bu gibi durumlarda kişi bilir, izlenir ve bir ilgisi veya belki de belirli bir teklifi vardır. Ama her zaman bunu ekarte etmeye ve olumlu bir motivasyon olarak kullanmaya çalıştım." dedi.

"FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR ETMELİYİM"

Transfer sürecinin çok hızlı ve sorunsuz geliştiğini belirten Szalai, "İlgi düzeyinde Hoffenheim zaten havadaydı, ancak bu yaz aylarında somut müzakerelere ulaştı ve şimdi her şey meyvesini verdi. İki kulübün oldukça hızlı bir şekilde anlaşmaya varmasına sevindim ve benimle konuşmak da zor olmadı, bu nedenle tüm müzakere süreci sorunsuz geçti. Bunun için FENERBAHÇE'ye teşekkür etmeliyim çünkü takımdan çok şey aldım, orada gerçekten olgun bir oyuncu oldum. Veda etmek kolay olmadı, duygusal haftalar ve günler geçirdim. Sonunda Hoffenheim beni seçtiği için çok mutluyum, genel olarak bu değişikliğin her yönden olumlu olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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"ENTEGRASYONUM ÇOK SORUNSUZ GİDİYOR"

Almanya'da entegrasyonun sorunsuz geliştiğini söyleyen 25 yaşındaki savunmacı, "Dürüst olacağım, entegrasyonum çok sorunsuz gidiyor, ancak oyuncular ve kulüp de bana çok yardımcı oluyor. Avantajı zaten dili konuşuyorum, böyle bir sorunum yok. Kulüp, ister bir daire bulmak ister herhangi bir seyahat olsun, ilk dakikadan itibaren her konuda yardımcı oldu. Oyuncularla çok üst düzeyde ilgileniyorlar ve bu işlerin olabildiğince kolay ve sorunsuz gitmesi için her şeyi yapmaya çalışıyorlar. İlk günden itibaren beni her konuda kabullendiklerini ve desteklediklerini hissediyorum." şeklinde konuştu.

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'TRANSFER İÇİN ROSSI'Yİ ARADIM'

Attila Szalai transferden önce milli takım kaptanı Marco Rossi'yi aradığını açıklarken "Kaptanla konuştuk. Aradım ve fikrini sordum ve kesinlikle beni destekledi. Bir üst lig olduğu ve ayrıca iyi koşullara ve profesyonel çalışmaya sahip istikrarlı bir kulüp olduğu için bunun bir sonraki adım olduğunu kabul ediyor. Bu yaz çok fazla oyuncu hareketi oldu, çoğumuz kariyerimizde ilerlemeyi başardık. Bence bunlar tüm Macar futbolu ve milli takım için harika anlar. Milli takım kaptanı da birkaç gün önce benzer bir açıklama yapmıştı: Birçok Macar oyuncunun üst liglerde bu kadar yüksek seviyelerde kendini kanıtlayabildiği görülmedi. Tabii ki çocuklarla konuştuk, birbirimizi tebrik ettik, entegrasyonlarının nasıl olduğu, hazırlıkların nasıl gittiği hakkında sorular sorduk. Sadece olumlu şeyler duydum. Bu çok büyük bir şey, inanalım, üst liglerde bu kadar çok oyuncuya sahip olmak milli takıma gerçekten fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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"AMACIM LİDER OLMAK VE BAŞKALARINA REHBERLİK ETMEK"

Takımda lider olmak ve diğer oyunculara rehberlik etmek istediğini kaydeden Szalai, "Bana esas olarak bir savunma oyuncusu olarak güveniyorlar, ilk maçım ne yazık ki planladığımız gibi gitmedi, ancak bir sonraki turda üç puanın bizim olacağından eminiz. Takımdaki rolüme gelince, hazırlıklarda ve önceki maçlarda sol kanatta ve iç savunmanın ortasında oynama fırsatı verildi. Lider olmak ve başkalarına rehberlik etmek, yardım etmek, temsil ettiğim bilgi, deneyim ve zihniyeti katmak istiyorum. Benden ne bekleyeceklerini biliyorlar, tabii ki beklentiler yüksek, tıpkı benim kendimden çok şey beklediğim gibi. Milli takımda bile kişiliğimin ve rolümün gelişimini görebiliyorum. Takımın ve Marco Rossi'nin güveninden de memnunum, takım arkadaşlarıma hem saha içinde hem de saha dışında elimden gelen en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkes benimle her konuda iletişime geçebileceğini biliyor. Rol değişikliği yaşadım, bu aynı zamanda kulüplerimde adım adım yükselebilmem sayesinde, oyun becerilerimi de geliştirebildim, buna bağlı olarak çok fazla deneyim kazandım. Milli takıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

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"HEDEFİM AVRUPA SAHNESİ"

Gelecek yıllarda hem kulüp hem de milli takımda birçok hedefinin olduğunu belirten Attila Szalai, "Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde birçok hedefim var. İki ya da üç yıla ayırmam gerekirse, milli takımda iki dünya turnuvasına gitmek ve kulüp seviyesinde Hoffenheim için istikrarlı bir oyuncu olmak ve Bundesliga'da iyi pozisyonlar elde etmek isterim. Hoffenheim'ın da birkaç yıl önce bulundukları Avrupa sahnesine geri dönmek isteyeceğini düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışıyoruz, gelişmeye çalışıyoruz ve başaracağımızdan eminim." açıklamasını yaptı.