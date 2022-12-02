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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Felekten bir gece

#Dünya Kupası#Almanya#Belçika

Dünya Kupası’nın 13’üncü günündeyiz. Toplam 64 maçın 44’ü tamamlandı ve artık bazı büyük yargılara varabilecek kadar veri var sanırım elimizde.

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Kamuoyunun büyük kısmı, kupanın en kötü performansını Katar ya da Kanada’nın gösterdiğini düşünüyor ama bence performans/ beklenti paritesinde dipte Belçika ve Danimarka var. Özellikle Belçika, “bir altın jenerasyon ne kadar kötü yönetilebilir” dersiyle veda etti Katar’a.

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BELÇİKA SON DERECE DAĞINIKTI

Dün Ahmad bin Ali Stadı’na çıkan Belçika 11’inin ulusal formayı toplam giyme sayıları tam 916 idi. Yani her bir Belçikalı ortalama 83’er kez giymiş bu formayı. Bir takımda 83 kez ulusal formayı giyen bir oyuncu varsa onu efsane olarak adlandırırız, dün Belçika’da 83’ten fazla milli olan tam 7 futbolcu forma giydi. Ancak enteresandır, bu kadar uzun süredir bir arada oynama alışkanlığı olan bir takım Dünya Kupası’na neredeyse hiç organize olamadan, hemen hemen hiçbir maçta rakibine üstünlük kuramadan veda etti. 2018 Dünya Kupası’nın ikincisi Hırvatistan, aynı hoca ve benzer oyuncu iskeletiyle iyi bir turnuva takımı görüntüsü verirken, Rusya’da üçüncü olan Belçika’nın dağınıklığı bu teknik ekibin de sonu anlamına geldi zaten.

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ESAS DRAMA GECE YAŞANDI

Ancak bu güzel turnuva, esas dramayı gece seansına saklıyormuş. Dün gece saat 23:25 sularında Belçika’nın yanı sıra İspanya ve Almanya’nın da turnuvaya veda ettiği bir tablo oluşmuştu bir anda. 1 Aralık 2022 neredeyse tüm kupalar tarihinin en çılgın gecesi olacaktı. Ancak Almanya, son 20 dakikadaki süper performansıyla İspanya’yı elenmekten kurtardı. Bu “felekten gece”, favorilerden Belçika ve Almanya’nın sonu olurken İspanya korkulu rüyadan Havertz sayesinde kurtuldu. Gecenin şanslısı İspanya elbette mutlu. Ancak gecenin esas yıldızı Hajime Moriyasu idi kesinlikle. Japon teknik adam, Almanya’dan sonra İspanya’yı da doğru değişikliklerle alt ederek tarihe altın harflerle yazdırdı ismini.

#Dünya Kupası#Almanya#Belçika
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