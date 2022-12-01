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Romelu Lukaku'dan Hırvatistan-Belçika maçında şaşırtan performans! Kaçan pozisyonlar, gözyaşları ve yumruk...

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#Dünya Kupası#Lukaku#Belçika
Romelu Lukakudan Hırvatistan-Belçika maçında şaşırtan performans Kaçan pozisyonlar, gözyaşları ve yumruk...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 20:22

2022 Dünya Kupası'nda oynanan Hırvatistan-Belçika maçına Romelu Lukaku'nun kaçırdığı pozisyonlar damga vurdu. Yıldız golcü maçın ardından gözyaşlarını tutamazken öfkesini yedek kulübesinden çıkardı.

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2022 Dünya Kupası oynanan Hırvatistan-Belçika mücadelesinde Romelu Lukaku'nun performansı şaşırttı.

Karşılaşma 0-0 sona ererken Belçika bu sonuçla birlikte turnuvaya veda etti.

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İKİNCİ YARI OYUNA DAHİL OLDU

Roberto Martinez, Hırvatistan karşısında Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker, Castagne, Meunier, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Trossard, Mertens 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına girilirken Galatasaraylı Dries Mertens yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

POZİSYONLAR KAÇTI

Mücadelenin 60. dakikasında Kevin de Bruyne'nin pasında ceza sahasına giren Yannick Carrasco'yu son anda Juranovic durdurdu. Juranovic'in uzaklaştırmak istediği top bir anda Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Yıldız futbolcu, bol kalenin karşısında topu direğe vurdu.

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Yalnızca birkaç dakika sonra bu kez Lukaku boş kaleyle karşı karşıya pozisyonda kafa vuruşunda topu üstten auta gönderdi.

Romelu Lukakudan Hırvatistan-Belçika maçında şaşırtan performans Kaçan pozisyonlar, gözyaşları ve yumruk...

SON ANLARDA YİNE KAÇIRDI

Maçın 87. dakikasında ise yaşanan karambol sonrası çekilen şutta top Romelu Lukaku'nun sağ ayağına çarptı ve az farkla auta gitti. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise yine Lukakau, açılan ortada topu göğsüyle kontrol etmek istedi ve kale dibinden bir fırsattan daha yararlanamadı.

Romelu Lukakudan Hırvatistan-Belçika maçında şaşırtan performans Kaçan pozisyonlar, gözyaşları ve yumruk...

GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Kaçırdığı pozisyonlarla maça damgasını vuran 29 yaşındaki yıldız, son düdüğün ardından saha içerisinde zor anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Romelu Lukakudan Hırvatistan-Belçika maçında şaşırtan performans Kaçan pozisyonlar, gözyaşları ve yumruk...

KULÜBEYE YUMRUK ATTI

Ayrıca karşılaşmadan bir süre sonra da Lukaku'nun maç sonunda yedek kulübesine yumruk atarak camı kırdığı görüntüler de ortaya çıktı.

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#Dünya Kupası#Lukaku#Belçika

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