Romelu Lukaku'dan Hırvatistan-Belçika maçında şaşırtan performans! Kaçan pozisyonlar, gözyaşları ve yumruk...

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2022 Dünya Kupası oynanan Hırvatistan-Belçika mücadelesinde Romelu Lukaku'nun performansı şaşırttı.

Karşılaşma 0-0 sona ererken Belçika bu sonuçla birlikte turnuvaya veda etti.

İKİNCİ YARI OYUNA DAHİL OLDU

Roberto Martinez, Hırvatistan karşısında Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker, Castagne, Meunier, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Trossard, Mertens 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına girilirken Galatasaraylı Dries Mertens yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

POZİSYONLAR KAÇTI

Mücadelenin 60. dakikasında Kevin de Bruyne'nin pasında ceza sahasına giren Yannick Carrasco'yu son anda Juranovic durdurdu. Juranovic'in uzaklaştırmak istediği top bir anda Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Yıldız futbolcu, bol kalenin karşısında topu direğe vurdu.

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Yalnızca birkaç dakika sonra bu kez Lukaku boş kaleyle karşı karşıya pozisyonda kafa vuruşunda topu üstten auta gönderdi.

SON ANLARDA YİNE KAÇIRDI

Maçın 87. dakikasında ise yaşanan karambol sonrası çekilen şutta top Romelu Lukaku'nun sağ ayağına çarptı ve az farkla auta gitti. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise yine Lukakau, açılan ortada topu göğsüyle kontrol etmek istedi ve kale dibinden bir fırsattan daha yararlanamadı.

GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Kaçırdığı pozisyonlarla maça damgasını vuran 29 yaşındaki yıldız, son düdüğün ardından saha içerisinde zor anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

KULÜBEYE YUMRUK ATTI

Ayrıca karşılaşmadan bir süre sonra da Lukaku'nun maç sonunda yedek kulübesine yumruk atarak camı kırdığı görüntüler de ortaya çıktı.