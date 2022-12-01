Canlı Anlatım: Hırvatistan Belçika maçı

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2022 Dünya Kupası F Grubu'nun son maçında Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Hırvatistan: 0

Belçika: 0

Goller

Hırvatistan'ın kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

HIRVATİSTAN BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası F Grubunda Hırvatistan, Belçika ile karşılaşıyor. Saat 18.00'da başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

İLK 11'LER



Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Livaja.

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker, Castagne, Meunier, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Trossard, Mertens

HIRVATİSTAN İSTATİSTİKLERİ

Fas'la golsüz berabere kalan Hırvatistan, arkasından Kanada'yı 4-1 geçti ve F Grubu'nun final maçları öncesi 4 puan ve averajla zirvede yer almayı başardı.

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1 puan bir üst tur için yeterli olacak. Fas'ın Kanada karşısında alacağı sonuca göre 1 puan grup liderliği için bile yeterli olabilir...

Marko Livaja'nın hücum merkezinde, Andrej Kramaric'in kanattan destek verdiği sistem Kanada karşısında çok iyi işledi.

TD Zlatko Dalic bu düzeni Belçika karşısında da koruyacaktır...

Soldan Ivan Perisic gelecek, savunmanın önünde Marcelo Brozovic olacak ve herkesin merkezinde "Luka Modric & Mateo Kovacic" ikilisi görev yapacak.

Bu düzenin birçok şeyi de çözdüğü görülünce Dalic kolay kolay ilk 11'de değişiklik yapmayacaktır.

BELÇİKA İSTATİSTİKLERİ

Belçika ise Kanada'yı 1-0 yenerken hiç iyi sinyaller vermemişti; Fas'a 2-0 kaybedip Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenme noktasına geldiler.

Fas, Kanada'dan ciddi bir fark yemezse Belçika'ya Hırvatistan karşısında alınacak 1 puan da yeterli olmayacak.

"Kazan ya da eve dön!" maçına çıkıyorlar...

Soyunma odasında gerginliğin had safhada olduğu söylenen Belçika'da Romelu Lukaku ilk 11'e dönüyor.

Lukaku'nun arkasında Eden Hazard ve Kevin De Bruyne görev yapacak; orta sahanın merkezinde "Axel Witsel &Youri Tielemans" ikilisi forma giyecek.

Bir kanatta Thomas Meunier, diğerinde Yannick Carrasco olacak. Timothy Castagne'yi sağ stoperde izleyeceğiz.