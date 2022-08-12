Türk futbolunun en kritik 3 ayı

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Temsilcilerimizden üçünün, Trabzon, Sivas ve Fenerbahçe’nin Avrupa macerasının Kasım’a kadar süreceği kesin. Eğer Konferans Ligi play-off’unda da işler yolunda giderse Avrupa’da gruplarda dört takımla temsil edileceğiz. Ki şu anda ülke futbolu için hayati bir önem taşıyor bu konu.

ADETA KURTULUŞ SAVAŞI

Eğer önümüzdeki kritik iki hafta da temsilcilerimiz için iyi geçerse Avrupa’da 24 maç daha oynamayı garantileyeceğiz. Devler Ligi’nde bir galibiyet 2,8 milyon euro. Avrupa ve Konferans Liglerinde de 600 bin euro civarında. Üstelik Avrupa’da gruplarda olmak sadece bir ekonomik fırsat değil. 30 yıl sonra ilk kez kıtanın 20’nci basamağına düşen Türk futbolu için bir kurtuluş savaşı adeta bu. Dört takımla gruplara kalır ve hatta dördüyle birden Şubat’ı da görebilirsek, tekrar yukarılara tırmanma, ligimizin değerini artırma, ekonomik darboğazdan çıkma, ülkeyi iyi futbolcular için cazip bir rota haline getirme fırsatımız olacak.

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JESUS TAKIMINI TEST ETTİ

Dün play-off vizesi alan Fenerbahçe’nin Ağustos takvimi malum. Bir ay içinde Slovacko, Ümraniye, Slovacko, Kasımpaşa, Austria Wien, Adana Demir, Austria Wien ve Konya ile oynuyorlar. 25 gün içindeki bu 8 maçın en risksizi dünkü idi, Jesus da as-yedek karışımı bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti. Sahada birkaç test vardı: Arda’yı ikinci santrfor rolünde görmek. Crespo’nun müsabaka alışkanlığını artırmak. Sol bekte Peres’in gerçek bir alternatif olup olmadığını anlamak gibi.

EN İYİSİ SERDAR DURSUN'DU

Sonuçlarsa netameli: Fenerbahçe geriden oyun kurarken zorlandı. Baskıyla çok top yitirdi. Luan Peres ikinci maçında da olumlu sinyaller vermedi. Fenerbahçe, beklerinin bindirmelerinden mahrum bir akşam geçirdi. Crespo yavaş yavaş maç ritmini yakalıyor. Arda, fiziksel bir oyun oynayan ve çok faul yapan Slovacko’lularla didişmekte zorlandı. Rossi’de bir özgüven kaybı var. Takımın en iyisiyse Serdar Dursun’du dün. İştahlı oyununu süper bir golle taçlandırdı milli futbolcu.