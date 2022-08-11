Slovacko-Fenerbahçe maçına Jorge Jesus damgası! Oyunculara uyarılar ve buz kovası...

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Slovacko ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında Jorge Jesus'un kenardaki görüntüsü dikkat çekti.

SON MAÇTAN 7 FARKLI TERCİH

Portekizli teknik adam, ligdeki Ümraniyespor maçına göre 7 farklı isimle Slovacko karşısına çıktı.

Sarı-lacivertlilerda Lemos, Arda Güler, Osayi, Bruma, Crespo, İsmail Yüksek ve Serdar Dursun 11'de şans buldu.

10 NUMARAYLA SAHADA

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler, 10 numara formayla ilk kez sahaya çıktı.

Genç futbolcu, ligin ilk haftasında oynanan Ümraniyespor maçında süre alamamıştı.

PERFORMANSI MERAK EDİLİYORDU

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Maçtan önce Arda Güler'in forma süresi hakkında açıklama yapan Jesus, "Arda Güler konusunda her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim” ifadesini kullandı. Bir soruya karşılık, futbolda kesinlik olmadığı için form için de kesin süre belirlenemeyeceğini ve futbolun bir bilim olmadığını kaydeden Jesus, “Zaman geçtikçe istediğimiz seviyeye ulaşacağız taktik, teknik ve fiziksel olarak. Avrupa maçlarını oynamak oyuncuları gelişimi için önemli. Ne kadar maç oynarsak istediğimiz seviyeye o kadar hızlı yaklaşırız. Hiç bir zaman net süre veremezsiniz çünkü futbol kolektif bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.

Genç oyuncu, Slovacko karşısında 11'de forma şansı buldu ve 10 numara pozisyonunda görev aldı.

KENARDA DURMADI

Maç boyunca yedek kulübesinde hareketli olduğu gözlemlenen Jorge Jesus, sık sık oyuncularını uyardı.

Futbolcularının yaptığı hatalarda ise çok sinirlendiği de ekranlara yansıdı.

BUZ KOVASI DİKKAT ÇEKTİ

Jorge Jesus'un, maçın belirli bölümlerinde buz kovası üzerinde oturması da çok konuşuldu.

BIELSA VE TERİM...



Geçmişte Marcelo Bielsa'nın yaptığı bu totem, daha öncede ülkemizde görülmüştü.

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Özellikle 2020-2021 sezonunda Galatasaray'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim, birçok maçta bu akıma katılmıştı.