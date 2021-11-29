Tek devrelik oyun yetmedi

Avrupa kupalarında mücadele eden 96 takım için, özellikle de perşembeleri oynayan 64’ü için karmaşık bir hafta sonuydu bu. Hafta içinde Avrupa’da sezonun kaderini belirleyecek maçlar oynuyorsunuz, en yüksek vitese çıkmaya çalışıyorsunuz, üzülüyorsunuz ya da seviniyorsunuz. Ama yoruluyorsunuz kesinlikle. Sonra hafta sonu kendi liginize dönüyor ve yine kazanmak istiyorsunuz. Teknik adamınız aynı 11’le sahaya çıksa, yıpranma ve sakatlık riski var. Alternatif oyunculara yöneldiğinde de oyunu aksayabiliyor. Galatasaray’ın dün ilk devrede yaşadığı tam olarak buydu zaten.

YARATICILIK BU 3'LÜYE BAĞLI

Fatih Terim, Marsilya maçının üç yıldızı Cicaldau, Kerem ve Feghouli’nin üçünü birden dinlendirmeye kalktı Malatya’da. Ancak Galatasaray’ın bence bu üç oyuncuyu bir arada dinlendirme lüksü yok. Galatasaray’ın yaratıcılığı, ikinci üçüncü bölge geçişi bu üç adama bağımlı. Taylan-Berkan çalışkan, Barış koşucu, Babel kurnaz Emre yürekli. Ama hiçbiri yeterince yaratıcı değil. Galatasaray’ın oyun aklının, Cicaldau-Kerem Feghouli’nin üçünün birden sahada olmadığı bir maçta kusursuz işlemesi pek olası görünmüyor.

İLK YARI BOŞA HARCANDI

İşlemedi de zaten. Fatih Terim (elbette kurmayları yoluyla) önce 46’da Kerem-Cicaldau’yu oyuna sürüp ekibini Marsilya 11’ine yakınlaştırdı. İlk 45’te Babel’in uzaydan vurdukları hariç şutu olmayan, rakip ceza alanında sadece 7 kez topla buluşan Galatasaray 46’da canlandı. 46-65 arası beş şut fırsatı, iki de net pozisyon buldu. Terim, 65’te de bu kez Konya ilk ve Göztepe ikinci devresinde denediği başardığı ayarlarına döndü. Bir ön liberosunu çıkardı, santrforlarını ikiledi. Galatasaray son yarım saati ceza alanında çok daha kalabalıklaşarak oynadı. Ancak yetmedi. Galatasaray, ilk yarıyı tamamıyla boşa harcadı zira.

HADDADI VE MUNIR'E TEBRİK

Sumudica’nın takımı organizasyonuna çok sadık bir 90 dakika oynadı. Tetteh, Mustafa ve Aabid gibi üç kritik eksikleri vardı dün. 86 dakika oyuncu değiştirmediler ama yorulmadılar, mücadeleden vazgeçmediler. Özellikle sol kanat bek Haddadi ve sol açık Munir Chouiar’ın iyi oyunlarını tebrik etmek gerek.