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Son Dakika: Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında saha karıştı! Penaltı beklentisi sonrası teknik heyetler kapıştı ve...

#Galatasaray#Yeni Malatyaspor#Marius Sumudica
Son Dakika: Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında saha karıştı Penaltı beklentisi sonrası teknik heyetler kapıştı ve...

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası iki yedek kulübesi arasında tartışma yaşandı. İki takımın yardımcı antrenörlerinin başrolde yer aldığı gerginlik sonrası hakem iki takım kulübesine de kart gösterdi.

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken mücadelenin ilk yarısında iki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.

Mücadelede dakikalar 35'i gösterirken Galatasaray penaltı bekledi. Ceza sahası içerisinde Sadık Çiftpınar ile Emre Kılınç arasındaki mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan autu gösterdi.

Karaoğlan'ın kararı sonrası mücadele bir süre durdu. Bu duraklama esnasında VAR hakemi Ümit Öztürk'ten de penaltıya dair bir uyarı gelmedi.

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TEKNİK HEYET İTİRAZ ETTİ, KULÜBELER KAPIŞTI

Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda sarı kırmızılı teknik heyet 4. hakem Yasin Kol’un etrafında toplanarak pozisyona itiraz etti.

Bunun üzerine Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme itiraz eden Galatasaray teknik heyetine el hareketleri ile “Sürekli etrafındasınız. Biraz çekilin” dercesine sürpriz çıkış yaptı.

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Son Dakika: Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında saha karıştı Penaltı beklentisi sonrası teknik heyetler kapıştı ve...

Bunun üzerine antrenör Necati Ateş de Sumudica'ya karşılık verirken, Rumen teknik adamın el hareketlerini sürdürmesi üzerine kaleci antrenörü Fadıl Koşutan rakip kulübeye doğru yöneldi. Galatasaray teknik ekibi Koşutan’ı sakinleştirirken hakem, kaleci antrenörüne sarı kart gösterdi.

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TERİM LOCADAN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe derbisinde tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 6 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor deplasmanında takımının başında olamadı.

Tecrübeli teknik direktör, takım kaptanlarından Arda Turan ile birlikte mücadeleyi locadan takip etti.

Son Dakika: Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında saha karıştı Penaltı beklentisi sonrası teknik heyetler kapıştı ve...

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.

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#Galatasaray#Yeni Malatyaspor#Marius Sumudica

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