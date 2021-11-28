Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0 - 0 Galatasaray (Maç özeti ve goller)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye derbide 2-1 yenilmesine karşın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı farklı geçen sarı-kırmızılılar, ligde yine istediğini alamadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma boyunca üretken olmakta zorlanan Galatasaray, girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor'un kazandığı haftada bir kayıp daha yaşadı.

Galatasaray böylece, ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22 yaptı. Sarı-kırmızılılar ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi'nin tehlikeli ortasını savunmada Marcao kornere çeldi.

21. dakikada Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşu savunmada Sadık'tan döndü.

24. dakikada ceza sahasına uzak bir noktada topla buluşan Babel'in sert şutu az farkla auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mounir'in sert şutunu kaleci Muslera iyi uzanarak kornere çeldi.

34. dakikada ceza sahasından kale önüne sokulan Haddadi'nin vuruşunu kaleci Muslera ayaklarıyla kurtardı.

43. dakikada Babel'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı savunmada Haddadi kafayla uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI

Haberin Devamı

46. dakikada Patrick van Aanholt'un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde Diagne dokundu, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

48. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Patrick van Aanholt'un vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

78. dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Adem'in vuruşu direğin yanından dışarıya çıktı..

88. dakikada savunmadan Sadık'tan seken topu Halil ağlara gönderdi ama öncesinde Diagne'nin Sadık'a faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in dönerek yaptığı vuruş kaleci Ertaç'ta kaldı.

90+3. dakikada topla ilerleyen Halil'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.

90+5. dakikada Diagne'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil'in vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Osman Gökhan Bilir xx, Samet Çavuş xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Karim Hafez xx, Semih Kaya xx, Sadık Çiftpınar xx, Wallace xx, Oussama Haddadi xx, Jospin Nshimirimana xx, Stevie Mallan xx (Mert Miraç Altıntaş dk. 90 ?), Didier Ndong xx, Mounir xx, Adem Büyük xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85 ?)

Galatasaray: Muslera xxx, DeAndre Yedlin xx, Marcao xx, Victor Nelsson xx, Patrick van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 77 x), Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx (Halil Dervişoğlu dk. 65 xx), Barış Alper Yılmaz x (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 xx), Emre Kılınç x (Alexandru Cicaldau dk. 46 xx), Ryan Babel xx (Sofiane Feghouli dk. 65 x), Diagne xx

Kırmızı kart: Marius Sumudica (dk. 90+6) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Jospin, Sadık Çiftpınar, Mallan, Hafez, Kubilay (Yeni Malatyaspor), Kerem Aktürkoğlu, Feghouli (Galatasaray)