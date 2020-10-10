Süper Lig’de dikkatle izlenmesi gereken 5 ucuz futbolcu

G.Birliği’nin bedavaya aldığı Furman, Polonya Milli Takımı’nda oynuyor. A.Gücülü Börven, Norveç Ligi’nde gol kralı oldu. Denizlisporlu Pantilimon, M. City geçmişi olan bir kaleci. Alanyalı Davidson ise geçen sezon Avrupa Ligi’nin yıldızıydı.

Süper Lig’de ilk 40 maç geride kaldı; Biglia, Etebo, Samatta, Baker gibi birçok uluslararası oyuncu Türkiye’de ilk kez sahne aldı. Bu sezon ligimizde daha fazlası da var, Lennon’ları, Babacar’ları, Remy’leri, Nuri Şahin’leri izleyeceğiz hepimiz merakla ve heyecanla.

iLK 4 HAFTA ÖNE ÇIKANLAR

Ancak bu yüksek bütçeli ‘olağan şüpheliler’ dışında, daha az parıltılı, nispeten ucuz kimleri dikkatle izlemeliyiz bu sene? İlk 4 haftanın öne çıkan ‘ucuz’ yıldızlarını seçtim bugün.

1- DOMINIK FURMAN (GENÇLERBiRLiĞi)

Furman’ı Süper Lig’de henüz sadece 68 dakika izledik. Beşiktaş’a karşı ofansif orta saha rolünde oynadı, Bogdan Stancu’nun golünün de asistini yaptı. Ancak Furman’ı bu listeye almamın tek sebebi bu 68 dakika değil, transfer tipolojisi olarak doğru metot olması. Daha 20 yaşında bile değilken Legia Varşova’yla yıldızı parlıyor, 2014’te Ligue 1’e transfer oluyor.

BEDELSiZ GELDi

Toulouse ve Verona’da işleri iyi gitmiyor, 2017’de ülkesinin düşük profilli bir takımı olan Plock’a kaptan

olarak dönüyor. Ama yılmıyor, tekrar bir sıçrama yapıyor, geçen yıl Polonya Ligi’nde 7 gol-6 asistle oynuyor. Bu performans ona 7 yıl aradan sonra milli takım kapısını da açıyor. Yazın Plock’la sözleşmesi bitiyor ve bedelsiz olarak Ankara’nın yolunu tutuyor genç adam. 28 yaşında, Polonya Milli Takımı orta sahası Furman, kesinlikle Gençlerbirliği’nin bir transfer başarısı. Çünkü Furman’ı tam da tekrar çıkışa geçmişken, futbolunun baharında, üstelik kontratı bitmişken yakalıyor Ankara ekibi.

2- JORGE FELIX (SiVASSPOR)

Bir başka Polonya Ligi transferi başarısı. 2018-19’da tarihi bir sürpriz yapıp Polonya Ligi’nde şampiyon olan Piast Gliwice’nin yıldızıydı Jorge Felix... Geçen sezon Avrupa’da ve ligde 19 gol-5 asistle oynuyor ve Polonya’nın en iyi oyuncusu seçiliyor. Oradaki kontratı biten 29 yaşındaki İspanyol forveti bedelsiz olarak transfer ediyor Sivasspor. Santrfor, sol açık ve sağ açık oynayabiliyor. Doğrusu henüz Sivas’a adapte olamadı, ama alıştığında adından çok söz ettirmeye aday.

3- TORGEIR BÖRVEN (ANKARAGÜCÜ)

O da henüz tek maça çıktı, o da adaptasyon sürecinde. Ankaragücü’nün Kayserispor’a 1-0 kaybettiği maçta onu yakından izleme şansı bulduk, hareketliydi, 90 dakika sahada kaldı, 4 şut attı ama çerçeveyi bulamadı. 28 yaşındaki Norveçli santrforun, Haaland-Sörloth-Joshua king gibi opsiyonları olan milli takımına girmesi elbette zor. Ancak önceki sezon Norveç Ligi’nde Odds formasıyla 21 gol atıp sezonu gol kralı olarak tamamlamış. Bu sezon dikkatle izleyeceğimiz isimler içinde kesinlikle.

4- COSTEL PANTILIMON (DENiZLiSPOR)

Pantılımon aslında çok uzun zamandır hayatımızda olan, deneyimli bir Rumen kaleci. 33 yaşında, futbolunun sonbaharında Denizlispor’un yolunu tuttu ama 3 haftada Süper Lig’de net bir ‘Ivesa etkisi’ bıraktı. 270 dakika koruduğu Denizli kalesinde henüz tek bir gol yedi; 2,03’lük boyu ve uzun kollarıyla bazen kaleyi öyle bir kaplıyor ki nasıl gol atacağınızı düşünüyorsunuz kara kara! Elbette Manchester City günlerindeki kadar heyecan vermiyor. Ama şu standardıyla da ligde fark yaratacağı kesin.

5- DAVIDSON (ALANYASPOR)

Süper Lig’in gol kralı. 4 maçta 4 gol-1 asistlik bir katkı yaptı ve doğal olarak taraflı tarafsız tüm sporseverlerin dikkatini çekti. Henüz 29 yaşında. Geçen sezon Guimaraes ile Avrupa Ligi’nde 12 maça çıkıp tam 8 gol katkısı yapıyor. Bu katkılardan biri gruplarda Arsenal önünde. Toplam bilançosuysa 44 maç, 10 gol ve 11 asist. Alanyaspor onu yalnızca 1 milyon Euro bonservisle transfer ediyor. Brezilyalı sol açık, gelecek transfer döneminde adından çok söz ettirecek gibi.