Play-off sistemine evet ama bir şartım var

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Şu anda Avrupa’nın top 30 ligi içinde 20 takımla oynanan sadece 4 turnuva var: İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye... Avrupa kupalarına biz 4 takım gönderiyoruz, seneye 5 olacak. İngiltere ve İspanya 8, İtalya 7 ekiple gidiyor Avrupa’ya. Yani onların hem futbolun devleri olmaları, hem de Avrupa’ya 7-8 takım göndermeleri sebebiyle 20’li turnuva yapmaları normal. Bizimse değil. Bizim ligimiz acilen 16 takıma düşmeli.

Süper Lig'in 19 takımla oynanacak olması küçük çaplı bir skandaldır

En az bunun kadar önemli bir konu da, yeni sezonda Süper Lig'in 19 takımla oynayacak olması. Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’den 4 takım düşeceğini, 1.Lig’den de 3 çıkacağını açıkladığına göre 2024-25 sezonu 19’lu oynanacak. Ki bence küçük çaplı bir skandal bu. Bakın iddia ediyorum, Dünya üzerinde tek sayıda takımla oynanan başka tek bir saygın turnuva yok! Maç sayıları eşitlenmiyor, her hafta bir takım bye geçiyor, korkunç bir model. Bunu 2 sezon önce 21 takımla deneyimlediğimiz halde nasıl tekrar aynı hataya düştük, inanamıyorum gerçekten...

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Bizim için en ideali Süper Lig'deki kulüp sayısını 16'ya indirmek

Süper Lig'in futbol kalitesi anlamında bir tık üstünde ya da bir tık altında sayabileceğimiz ülkelerden Portekiz ve Hollanda 18, Belçika, Ukrayna, Rusya, Norveç ve Sırbistan 16, Yunanistan 14, İskoçya, İsviçre, Danimarka ve Avusturya 12 takımla oynuyorlar liglerini. Bizim de yurt sathına yayılmış futbol ilgimizi, oyun kalitemizi ve Avrupa kupalarına katılım sayımızı esas aldığımızda Süper Lig için ideal takım sayısı 16 gibi gözükmekte...

20'li ligde Avrupa'ya sadece 5 takımın gitmesi hedefsizleri çoğaltıyor

20'li lig yapıp, Avrupa kupalarına yalnızca 5 takım gönderebiliyor olmanın tabii önemli bir handikabı, hedefsiz basamak sayısının fazlalığı. Mesela bu sezon ilk 4 ve son 4 sıra dışındaki 12 basamak anlamsız durumda. Yani lig 5’incisi olmakla 16’ncısı olmak arasında teknik olarak pek bir fark yok. Bu da özellikle sezon sonuna doğru hedefsiz takım ve maç sayısını fazlalaştırıyor, eğlenceyi düşürüyor ve şaibe söylentilerine mahal veriyor. Zaten bizim gibi baş altı ligler de bu yüzden zaman zaman play-off uygulamasına ihtiyaç duyuyorlar. Ben de Türk futbolunun ligdeki hedefli basamak sayısını artırmak için küçük çaplı bir play-off’a ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama büyük bir revizyona değil asla.

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2011-12'deki model fazla büyüktü ve ölü doğmuştu

· Play-OFF sistemi için benim önerim şu:

Avrupa kupalarına gidecek son takımı play-off’la belirlemek. 2024-25 sezonunda son UEFA Konferans Ligi bileti için lig dördüncüsü, beşincisi, altıncısı ve yedincisi arasında dörtlü mini bir play-off yapmak. Böylece sezon içinde yedinci basamak (hatta kupa şampiyonunun kim olacağına göre) sekizinci basamak dahi anlamlı olacak.

ALT TARAFTAKİ ANLAMLI BASAMAK SAYISI ARTMALI

Süper Lig'den düşecek son takımı play-outla belirlemek... 2024-25’te ligin son üç sırasındaki takımlar doğrudan lige veda ederler. Ligin sondan dördüncüsüyle beşincisi arasında deplasmanlı bir play-out oynanır. Almanya Ligi’nde olduğu gibi.

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Böylece alt tarafta da anlamlı basamak sayısı artar. Ben bu modellerden daha büyük ve karmaşık olan play-off modellerine kesinlikle sıcak bakmıyorum doğrusu. Zira 2011-12 sezonunda uygulanan ve hâlâ çok konuşulan play-off modeli de lüzumundan fazla büyüktü ve ölü doğmuştu haliyle.