Ümraniyespor'da Mustafa Gürsel tek tek açıkladı! Emre Demir ve Siraçhan Nas'ın durumları, hedefler ve Arda Turan'ın performansı...

Geçen sezon Süper Lig’e veda eden Ümraniyespor, bu sezon Trendyol 1.Lig’de oynadığı 6 maçta 2 puan topladı.

Kadrosunu Fenerbahçe’den Emre Demir ve Galatasaray’dan Siraçhan Nas ile güçlendiren kırmızı-beyazlılarda Mustafa Gürsel, hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni transferler Emre Demir ve Siraçhan Nas ile ilgili de konuşan Gürsel, geçtiğimiz hafta karşılaştıkları Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan’ın antrenörlük kariyeriyle ilgili yorumlarını aktardı.

ÜMRANİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ Mustafa Gürsel’İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“ALACAĞIMIZ 1 GALİBİYETLE TAKIMIMIZIN İVME KAZANACAĞINA İNANIYORUZ”

Sezona kulüp olarak tam planlı ve programlı giremedik. Yeni başkanımızla beraber şimdi her şey normale döndü. Şimdi işimiz takım felsefemizi, oyun kalitemizi, fiziksel ve mental olarak yukarı çekmek. Kendi oyun modelimizi oturtmak istiyoruz. İyi oynayan ve izleyenlere keyif veren bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Ondan sonra zaten sonuç gelecektir. Dediğim gibi biraz plansız ve programsız başladığımız için hedefimiz ilk etapta takım oyunumuzu ve oyun kalitemizi yukarı çekmek. Oyun kalitemizi yukarı çektiğimizde zaten puanlar arkasından gelecektir. Bandırmaspor maçı bizim için önemli bir maç. Bu ligde 2 maç kazandığımızda bizim bu oluşturmak istediğimiz yapının çok hızlanacağını düşünüyoruz.

“EMRE DEMİR’İN KÜÇÜK BİR KIVILCIMA VE OYNAMAYA İHTİYACI VAR”

Emre Demir’i zaten herkes biliyor. Yeteneği ve potansiyeli olmasa o takımlara gitmezdi. Emre’nin oynamaya ve bir çıkışa ihtiyacı var. Bizde saha içinde ve dışında onun gelişimine katkıda bulunabilirsek o da bize katkı sağlayacaktır. Bizim amacımız her sporcumuzu olduğu gibi Emre’yi de bireysel olarak bulunduğu seviyenin üzerine çıkarmaktır. Biz oyuncularımızı yukarı çektiğimizde takım oyun olarak yukarıya çıkacaktır. Emre, bu sıçramayı burada yaparsa güzel olur ve bize de katkısı çok olur. Amacımız Emre’den faydalanmak. Oyun ve mantalite olarak yukarı çekersek mutlu oluruz. Emre’nin küçük yaşlardan beri Kayserispor’dan çıktıktan sonra yurtdışını, Fenerbahçe’yi ve üst seviyeyi görmesi kendine çok şeyler katmış. Emre daha 19 yaşında ama bunun bilincinde. Daha oturaklı. Tamamen küçük bir kıvılcıma ve oynamaya ihtiyacı var. İnşallah onu da burada kendi çalışmasıyla ve form durumuyla yakalar. Onu yakaladıktan sonra o patlamayı yapacaktır diye ümit ediyorum.

“SİRAÇHAN NAS, HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR, HAZIR OLDUĞUNDA FORMAYI ALACAKTIR”

Siraçhan Nas, Ankaraspor’da iyi bir sezon geçirdiği için Galatasaray’a geldi. Siraçhan’ın kısa bir sürede Ankaraspor’dan Galatasaray’a, oradan da Ümraniyespor’a gelmesiyle hayatında büyük değişiklikler oldu. Kendisi çok efendi ve düzgün bir karakter. Biz bazı şeylerin çok hızlı ve hemen olmasını istiyoruz. Dediğim gibi bunlar kolay değil. Siraçhan’ın Ankaraspor’da oynarken birden Galatasaray’ı görmesi ve oradan da Ümraniyespor’a gelmesiyle tabii her şey değişiyor hayatında. Bu değişim ve adaptasyon çok hızlı olmayabiliyor bazen. Bu oyuncular bize sezon başında katılmadı, takıma katılmalarının üzerinden henüz çok süre geçmedi. Yavaş yavaş takım olmaya başladık. Siraçhan, yavaş yavaş adapte oluyor ve iyi çalışıyor. İnşallah onu da hep beraber geliştireceğiz. Oyuncularımızla çalışmaya başlayalı 20 güne yakın bir süre oldu. Siraçhan da her gün daha iyiye gidiyor. Hazır ve iyi olduğunda formayı alacaktır.

“ARDA TURAN, DİREKT İSMİYLE DEĞİL EMEK VEREREK ANTRENÖRLÜĞE BAŞLADI”

Arda Turan, Türk futbolu için önemli bir değer. Arda, bizi yurtdışında Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla temsil eden bir kardeşimiz. Onun antrenör olarak da futbolun içinde olması çok değerli. Çünkü Arda Turan, bu işin içinden ve en altından gelmiş, en üst seviyeyi görmüş, futbolu her şeyiyle yaşamış bir kardeşimiz. Onun gibi değerlerin bu işin içinde olması tabii ki çok değerli. Arda, bu işin içinde olurken direk ismiyle değil de emek vererek antrenörlüğe başladı. Kendini geliştirmeye çalışan ve önü açık birisi. İnşallah her şey dilediği gibi gider ve her anlamda başarılı olur. Onun başarılı olması Türk futbolu ve kendi değerlerimiz açısında önemli. Arda, futbol değerlerimiz açısından önemli bir figür. Doğru gidiyor. Başladığı seviye olarak da onun için bence çok doğru gidiyor.

