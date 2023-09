Liverpool'dan Rizespor'a uzanan kariyer... Dal Varesanovic'ten özel açıklamalar: Dzeko, Fenerbahçe, Liverpool, Gerrard, İlhan Palut...

Haberin Devamı

FK Sarajevo ve Dinamo Zagreb altyapılarında oynayan Dal Varesanovic, 2017 yılında teknik direktörlüğünü İngilizlerin efsane ismi Steven Gerrard’ın yaptığı Liverpool U18 takımına transfer oldu. 3 sene Liverpool’un alt yaş kategorilerinde forma giyen Varesanovic, 2020 yılında eski takımı FK Sarajevo’ya dönüş yaptı. FK Sarajevo’da 3 sezon forma giyen ve başarılı futboluyla Bosna Hersek Milli Takımı’na davet edilen genç yıldız adayı, bu yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Atmacalar ile şimdiye kadar 6 maça çıkan ve takımına 2 golle katkı sağlayan Varesanovic, Liverpool günleri, Süper Lig hedefleri, teknik direktör İlhan Palut ve pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SORU-1: 6 maçta 11 puanla ligde 3.sırada yer alıyorsunuz. Bu zamana kadar sergilediğiniz performansı değerlendirir misin?

Öncelikle bence ligde pozisyon olarak iyi bir durumdayız. Yeni bir takımız ve bazı şeyleri oturtmak için hala zamana ihtiyacımız var. Eğer daha hazır bir takım olsaydık bence bu 11 puandan daha fazlasını da toplardık.

“FENERBAHÇE’NİN MUHTEŞEM GİDİŞATINI DURDURMAK İSTİYORUZ”

SORU-2: Bu hafta kadrosunu Dzeko, Tadic, Fred, Szymanski gibi yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe’ye karşı oynayacaksınız. Zorlu deplasman ile ilgili hedeflerinizden bahseder misin?

Hedefimiz Fenerbahçe’deki bu büyük isimleri durdurup takım halinde oynayabilmek. Fenerbahçe, iyi ve büyük oyunculardan kurulu bir takım. Fenerbahçe, aynı zamanda çok büyük bir kulüp. Sahaya çıkıp takım halinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu zamana kadar olan tüm maçlarını kazandılar. Bu muhteşem gidişatlarını sona erdirmek istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor gibi bir takıma karşı oynamak ve orada kazanmak çok önemliydi. Sahada neler yapabileceğimizi Trabzonspor maçında gösterdiğimizi düşünüyorum. Umarım pazar günü Fenerbahçe’ye karşı da aynı direnci ve oyunu sergileriz. Pazar akşamı İstanbul’dan pozitif bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.

“EDIN DZEKO, ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ İDOLLERİMDEN BİR TANESİYDİ”

SORU-3: Fenerbahçe’nin Inter’den kadrosunda dahil ettiği ve bu sezon performansıyla adından söz ettiren vatandaşın golcü Dzeko hakkında ne düşünüyorsun?

Edin Dzeko, hem benim ülkemde hem de Avrupa’da büyük bir efsane. O, benim çocukluğumdan beri idollerimden bir tanesiydi. Bosna Hersek Milli Takımı’nda onunla beraber oynadım. Pazar günü ona karşı oynayacak olmak benim için büyük bir fırsat. Onunla aynı sahayı paylaşmak her ne kadar rakip olsak da benim için büyük bir gün olacak. Aynı zamanda Bosna futbolu için de güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Bence Dzeko çok büyük bir oyuncu.

“İLHAN PALUT’UN OYUN SİSTEMİNDE OYNAMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”

SORU-4: Daha önce Hatayspor, Göztepe, Konyaspor gibi takımlarda görev yapan ve bu kulüplerde başarılar elde eden İlhan Palut’un takım yönetimini değerlendirir misin?

Çaykur Rizespor’a geldiğimde takım çok yeni olduğu için bu kadar iyi iş çıkaracağımızı ben de tahmin etmiyordum. Ama biz İlhan hocayla ve onun bize yol göstermesiyle beraber bunu başardık. İlhan Hoca, takıma kattıklarıyla takımı çok güçlendirdi. Birlikte çalıştığım en iyi hocalardan birisi olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Onun önderliğinde sahada olmaktan ve onun oyun sisteminde oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda İlhan Hocanın oyun tarzı ve sahaya yansıtmak istediği futbol da bana çok uyuyor.

“LİVERPOOL’UN PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİYDİ, ORADA STEVEN GERRARD İLE ÇALIŞTIM”

SORU-5: 2017 yılında FK Sarajevo U17 takımından Liverpool U18 takımına transfer oldun. 3 yıldan fazla bir süre Liverpool altyapısında oynadın. İngiltere’ye transfer sürecini anlatır mısın? Liverpool’daki dönemin sana neler kattı?

Liverpool gibi büyük bir takımın parçası olmak tabii ki gurur vericiydi. O yaşta evimden ayrılmak bana tecrübe anlamında çok şey kattı. İnsan olarak da beni çok olgunlaştırdı. Orada futbol anlamında da çok şey öğrendim. Liverpool Akademisi’nde birlikte çalıştığım ilk teknik direktör Steven Gerrard'tı. Birlikte antrenman yaptığım oyuncular da bana çok şey öğrettiler. Orada olmak çok güzel bir deneyimdi.

“GERRARD’IN, FUTBOLU NASIL YAŞAMAM GEREKTİĞİ KONUSUNDA DESTEĞİ OLDU”

SORU-6: Liverpool altyapısına transfer olduğun dönem Steven Gerrard’ın seninle yakından ilgilendiğini görmüştük. Gerrard’ın sana futbolla ilgili tavsiyeleri oldu mu?

Steven Gerrard, Liverpool Akademisi’ndeki ilk antrenörümdü. Bu durumun benim için çok büyük bir artısı oldu. Çünkü onunla benzer ya da yanı mevkilerde oynuyorduk. Ben tabii çok daha gençtim o zamanlar. Ayrıca zihinsel olarak da gençtim. O yüzden bana daha çok bu anlamda desteği oldu diyebilirim. Futbolu ve antrenmanları nasıl yaşamam gerektiğini, genel olarak futbolumu sahaya nasıl yansıtmam gerektiğine yönelik konularda bana çok fazla tavsiyeleri ve desteği oldu diyebilirim.

“ÖNCELİĞİM ÇAYKUR RİZESPOR AMA BİR GÜN YENİDEN LİVERPOOL’DA OYNAMAK İSTERİM”

SORU-7: Liverpool’un içinde bir ukde olarak kaldığını ve orada yarım kalan bir işin olduğunu düşünüyor musun?

Tabii ki Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynamak her küçük çocuğun hayalidir. Belki ben çok gençtim bu hayale devam edebilmek adına. Çok erken yaşta gitmiştim oraya. Bugün sadece çok çalışmam gerekiyor. Her şeyden önce kendi oyunumu oynamam lazım. Sağlıklı ve fit kalmam gerekiyor. Ben sağlıklı olup gelişimimi sürdürdüğüm sürece bir gün yeniden Liverpool’da oynamak isterim. Kim istemez ki? Ama önceliğim şu anda Çaykur Rizespor’da çok iyi bir performans sergilemek, burada kendime iyi bakmak, iyi maçlar çıkarmak ve iyi oynamak. Şu anda tek önceliğim bu. Geleceğimi düşünmekten ziyade bugünüme odaklanıyorum. İyi oynamak için her gün çalışıyorum.

“PHİLİPPE COUTİNHO’NUN OYUNUNA EN YATKIN KİŞİ OLARAK BENİ GÖRÜYORLARDI”

SORU-8: Oynadığın mevkide dünya futbolundan hangi futbolcuyu örnek alıyorsun?

Ben Liverpool’da oynadığım dönem Philippe Coutinho vardı. Orada altyapıdaki hocalar da zaten hep onun oynadığı maçları analiz ettiriyorlardı. Bu durum bugün benim oyun tarzımın ona çok benzemesini sağladı. O yaşlarda benzemeye ve benzetilmeye çalıştığım futbolcu Coutinho’ydu. Liverpool’dayken Coutinho gibi oynayıp, aynı mevkide aynı işleri yapmam bekleniyordu. Onun maçlarını analiz ettiriyorlardı. Coutinho’nun oyununa en yatkın oyuncu olarak beni gördükleri için sürekli onu izlettiriyorlardı.

“TAKIMIMIZIN LİGDE İYİ BİR POZİSYONDA OLMASI BENİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ”

SORU-9: Bu sezon 6 maçta 2 gol kaydettin. Orta sahadaki başarılı performansınla dikkat çekiyorsun. Kişisel hedeflerinle ilgili neler söylemek istersin?

Bireysel anlamda ben rakamlara çok takılmıyorum. Takımın iyi oynaması ve ligde iyi bir pozisyonda olması benim için daha önemli. Çünkü bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Takım iyi olursa zaten ben de o zaman iyi istatistikler yapmış olurum. Ben genel olarak iyi oynamayı daha ön planda tutuyorum. Rakamsal konuları biraz akışına bırakıyorum.

SORU-10: İleride Avrupa’nın diğer 5 büyük liginden hangisinde oynamak istersin? Tarz ve mantalite olarak hangi ligi kendine yakın görüyorsun?

Bugünkü düşünce yapıma göre İtalya veya İngiltere olabilir diye düşünüyorum. Umarım bir gün bu gerçekleşir.