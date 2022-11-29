Neymar’a yapılan fauller sayılabilir miydi?

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Katar 2022’nin en çok konuşulan konularından biri, futbolun kanayan yaralarından “vakit geçirme” hususu. Malumunuz, FIFA hakem şefi Collina bu konuda oldukça hassas. Birçok maçın sonunda 8-10 dakikalık uzatma izlememizin temel sebebi de bu. Dün ilk yarının normal süresine mağlup giren Sırplar, 6 dakikalık uzatmanın sonunda 2-1 galip duruma geçebilmişlerdi. Ancak tüm bu dev uzatma sürelerine ve ekstra hassasiyete rağmen zaman zaman spor kamuoyundan çatlak sesler de yükselmiyor değil.

‘KiRLi OYUNLAR’ iDDiASI

Alman futbol efsanesi Klinsmann, İran’ın Galler karşısında sertlik, aldatma, zaman geçirme gibi kirli oyunlara başvurduğunu iddia etti mesela BBC’ye yaptığı yorumda. Bu yorumları duyan İran cephesi Klinsmann’a sert bir reaksiyon gösterdi, Alman teknik direktörü kültürlerini tanımamakla itham etti ve FIFA teknik grubundan da istifa çağrısında bulundular hatta.

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Klinsmann istifa eder mi ya da Queiroz’un gönlünü alabilir mi bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz: Futbolun kural koyucularının profesyonel zaman geçirme taktikleri konusunda radikal önlemler alması şart. Amerikan MLS Next Pro Ligi, bu sezon enteresan bir uygulamaya geçiyor mesela:

“Eğer bir oyuncu yerde 15 saniyeden fazla kalıyorsa zorunlu olarak kenara gidecek. Ve üç dakika boyunca oyuna tekrar dahil olamayacak”.

Süreler elbette tartışılabilir, 15 saniye ya da 3 dakikayı uzun bulanlar olabilir. Ama yolculuğun yönü bence doğru.

HAKEME UYARI YAPILMALI MI?

Amerika’da tartışılan bir başka konu da “faul sayısı”. Sırbistan karşısında tam 9 faule maruz kalan Neymar, dün akşam İsviçre maçında sahaya çıkamadı. Acaba futbolda fauller sayılmalı mı? Bir oyuncuya yönelik sürekli faul stratejisi varsa, hakemin kulaklığına “Neymar’a yapılan beşinci faul” diye bir uyarı yapılmalı mı? Dün Neymar’sız Brezilya’nın özellikle ilk bir saatteki tatsızlığı, Amerikalılar’ı haklı çıkarır cinstendi sanırım.