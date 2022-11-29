Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Portekiz - Uruguay maçındaki gol tartışma yarattı! Dünya bu sorunun yanıtını arıyor: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu? | Serhat Akın'dan FIFA'ya tepki

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Cristiano Ronaldo#Portekiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 00:52

2002 Katar Dünya Kupası H Grubu ikinci karşılaşmasında Portekiz, Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Dev maçta gözler Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo'da olurken Portekiz'in ilk golü tartışma konusu oldu. Cristiano Ronaldo, Portekiz efsanesi Eusebio'yu yakalama şansını 'kıl' payıyla kaçırırken akıllarda aynı soru vardı: Topa dokundu mu? Eski futbolcular da bu tartışmaya dahil olurken Bruno Fernandes ise maç sonunda net konuştu.

1/14Portekiz - Uruguay maçındaki gol tartışma yarattı Dünya bu sorunun yanıtını arıyor: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu | Serhat Akından FIFAya tepki

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Portekiz; Muslera, Torreira ve Maxi Gomez'in formasını giydiği Uruguay ile zorlu bir mücadeleye çıktı.

2/14İLK DEVREDE SES ÇIKMADI

İLK DEVREDE SES ÇIKMADI

Lusail Stadı'nda oynanan oynanan karşılaşmada gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olurken Uruguay'In etkisiz kaldığı ilk devre 0-0 eşitlikle son buldu.

3/14SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

İkinci devrenin 52. dakikasında bir taraftarın sahaya girmesinin ardından oyun kısa süreli durdu ve ardından yeniden başladı.

4/14PORTEKİZ ÖNE GEÇTİ

PORTEKİZ ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 54. dakikasında Portekiz öne geçti. Bruno Fernandes'in ortasında Ronaldo ceza sahası içinde topa yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

5/14MAXI GOMEZ DİREĞE TAKILDI

MAXI GOMEZ DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna girdi ve 74. dakikada ise yaptığı vuruşta direği geçemedi.

6/14VAR İNCELEMESİ SONRASI PENALTI KARARI ÇIKTI

VAR İNCELEMESİ SONRASI PENALTI KARARI ÇIKTI

Portekiz, maçın uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Bruno Fernandes, 90+3. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti: 2-0.

7/14MUSLERA VE TORREIRA SÜRE ALMADI

MUSLERA VE TORREIRA SÜRE ALMADI

Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 6 puana yükseldi ve son 16 takım arasına adını yazdırdı. 1 puanda kalan Uruguay'da ise Galatasaraylı isimler Fernando Muslera ve Lucas Torreira, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

8/14TARTIŞMA YARATAN GOL: DOKUNDU MU, DOKUNMADI MI

TARTIŞMA YARATAN GOL: DOKUNDU MU, DOKUNMADI MI?

Portekiz'in 54. dakikada bulduğu gol ise tartışma konusu oldu. Bruno Fernandes'in ortasında topa yükselen Cristiano Ronaldo hamle yaparken top ağlarla buluştu. 

9/14ÖNCE RONALDO SONRA FERNANDES

ÖNCE RONALDO SONRA FERNANDES

Gol sonrası Portekizli oyuncular Cristiano Ronaldo'ya doğru koştu. FIFA ilk olarak golü Ronaldo'ya yazarken daha sonra değişikliğe giderek golü Bruno Fernandes'e yazdı.

10/14EUSEBİOYU KIL PAYIYLA KAÇIRDI

EUSEBİO'YU "KIL PAYIYLA" KAÇIRDI

Dünya Kupası'nda 18 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 8 gol kaydetti. Portekizli yıldız şimdilik ülkenin bir diğer efsanesi Eusebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını kaçırdı.

11/14SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Portekiz'in ilk golü sonrası sosyal medyada futbolseverler ve yorumcular ikiye bölündü. Bir grup golü Ronaldo'nun attığını savunurken diğer grup ise Bruna Fernandes'e yazılmasının doğru olduğunu kaydetti. İşte o yorumlardan bazıları:

12/14Portekiz - Uruguay maçındaki gol tartışma yarattı Dünya bu sorunun yanıtını arıyor: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu | Serhat Akından FIFAya tepki

Ogün Temizkanoğlu: "Ronaldo orda olmasaydı kaleci orda çok rahat alırdı topu. Ronaldo atıyor golü."

Nihat Kahveci: "Ronaldo değmese o kadar sevinmez."

13/14SERHAT AKINDAN FIFAYA GOL TEPKİSİ

SERHAT AKIN'DAN FIFA'YA GOL TEPKİSİ

14/14Portekiz - Uruguay maçındaki gol tartışma yarattı Dünya bu sorunun yanıtını arıyor: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu | Serhat Akından FIFAya tepki
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#Cristiano Ronaldo#Portekiz