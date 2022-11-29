Portekiz - Uruguay maçındaki gol tartışma yarattı! Dünya bu sorunun yanıtını arıyor: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu? | Serhat Akın'dan FIFA'ya tepki

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Portekiz; Muslera, Torreira ve Maxi Gomez'in formasını giydiği Uruguay ile zorlu bir mücadeleye çıktı.
Lusail Stadı'nda oynanan oynanan karşılaşmada gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olurken Uruguay'In etkisiz kaldığı ilk devre 0-0 eşitlikle son buldu.
İkinci devrenin 52. dakikasında bir taraftarın sahaya girmesinin ardından oyun kısa süreli durdu ve ardından yeniden başladı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Portekiz öne geçti. Bruno Fernandes'in ortasında Ronaldo ceza sahası içinde topa yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna girdi ve 74. dakikada ise yaptığı vuruşta direği geçemedi.
Portekiz, maçın uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Bruno Fernandes, 90+3. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti: 2-0.
Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 6 puana yükseldi ve son 16 takım arasına adını yazdırdı. 1 puanda kalan Uruguay'da ise Galatasaraylı isimler Fernando Muslera ve Lucas Torreira, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Portekiz'in 54. dakikada bulduğu gol ise tartışma konusu oldu. Bruno Fernandes'in ortasında topa yükselen Cristiano Ronaldo hamle yaparken top ağlarla buluştu.
Gol sonrası Portekizli oyuncular Cristiano Ronaldo'ya doğru koştu. FIFA ilk olarak golü Ronaldo'ya yazarken daha sonra değişikliğe giderek golü Bruno Fernandes'e yazdı.
Dünya Kupası'nda 18 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 8 gol kaydetti. Portekizli yıldız şimdilik ülkenin bir diğer efsanesi Eusebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını kaçırdı.
Portekiz'in ilk golü sonrası sosyal medyada futbolseverler ve yorumcular ikiye bölündü. Bir grup golü Ronaldo'nun attığını savunurken diğer grup ise Bruna Fernandes'e yazılmasının doğru olduğunu kaydetti. İşte o yorumlardan bazıları:
Ogün Temizkanoğlu: "Ronaldo orda olmasaydı kaleci orda çok rahat alırdı topu. Ronaldo atıyor golü."
Nihat Kahveci: "Ronaldo değmese o kadar sevinmez."