Portekiz - Uruguay maçındaki gol tartışma yarattı! Dünya bu sorunun yanıtını arıyor: Cristiano Ronaldo topa dokundu mu? | Serhat Akın'dan FIFA'ya tepki

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Portekiz'in ilk golü sonrası sosyal medyada futbolseverler ve yorumcular ikiye bölündü. Bir grup golü Ronaldo'nun attığını savunurken diğer grup ise Bruna Fernandes'e yazılmasının doğru olduğunu kaydetti. İşte o yorumlardan bazıları: