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Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Meksika maçının yankıları sürüyor! Ünlü boksör Canelo Alvarez, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi tehdit etti

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#Dünya Kupası#Lionel Messi#Lionel Messi
Dünya Kupasındaki Arjantin - Meksika maçının yankıları sürüyor Ünlü boksör Canelo Alvarez, Arjantinli yıldız Lionel Messiyi tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 19:21

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika'yı 2-0 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi'nin performansı ve soyunma odası görüntüleri konuşulmaya devam ediyor. Messi'nin soyunma odasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyaya damga vururken Meksikalı boksör Canelo Alvarez, bu görüntüler hakkında sert konuştu.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubu'nun ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup ederken karşılaşmaya damgasını vuran isim performansı ve soyunma odasındaki görüntüsüyle Lionel Messi oldu.

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Arjantin, hayati öneme sahip olan maçta Meksika'yı 2-0 mağlup ederek hedefine ulaşmıştı. 

Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini Lionel Messi ve Fernandez'in golleriyle alan Arjantin'de, Messi birçok ilke imza atarken soyunma odasındaki görüntüsü Meksikalıların tepkisi çekti.

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ARJANTİN'İN 3 GOLÜNDE DE İMZASI VAR

Turnuvanın ilk maçında Suudi Arabistan karşısında da gol bulan Lionel Messi, takımının 3 golünde de katkı sağladı.

Turnuvada 3 golü bulunan Arjantin'in 2 golü Messi'den gelirken Fernandez'in kaydettiği golde asiste imzasını atan isim yine Messi oldu.

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Dünya Kupasındaki Arjantin - Meksika maçının yankıları sürüyor Ünlü boksör Canelo Alvarez, Arjantinli yıldız Lionel Messiyi tehdit etti

HEM EN GENÇ HEM EN YAŞLI

1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan en yaşlı ve en genç oyuncu Lionel Messi oldu.

2022 | vs Meksika (35 yaş 155 gün)
2006 | vs Sırbistan (19 yaş 155 gün)

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4 DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN İLK ARJANTİNLİ

Arjantin ile beş farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Lionel Messi; Antonio Carbajal, Rafael Marquez, Gianluigi Buffon ve Lothar Matthaus'un ardından bunu başaran 5. futbolcu oldu.

Suudi Arabistan filelerini 10. dakikada penaltıdan sarsan, Meksika ağlarını uzaktan çektiği harika şutla havalandıran Lionel Messi; Diego Maradona (1982, 1986 & 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998 & 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

Dünya Kupasındaki Arjantin - Meksika maçının yankıları sürüyor Ünlü boksör Canelo Alvarez, Arjantinli yıldız Lionel Messiyi tehdit etti

SOYUNMA ODASI GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Meksika maçının ardından Arjantin soyunma odasında coşku hakim olurken tüm oyuncular galibiyeti kutladı.

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Takım arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söyleyen Messi'nin yerde duran Meksika formasını ayağıyla ittiği görüntüler de amatör bir kamerayla kaydedilmişti.

Arjantinli yıldız oyuncu bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkilerin odak noktası oldu.

Dünya Kupasındaki Arjantin - Meksika maçının yankıları sürüyor Ünlü boksör Canelo Alvarez, Arjantinli yıldız Lionel Messiyi tehdit etti

MEKSİKALI BOKSÖR MESSI'YE TEHDİT

Messi'nin görüntüleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yapan Canelo Alvarez, "Messi'yi formamız ve bayrağımızla yeri temizlerken gördüm. Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etmeli. Benim tıpkı Arjantin'e saygı duyduğum gibi o da Meksika'ya saygı duymalı! Ülkenin tamamından bahsetmiyorum. Sadece Messi'nin yaptığı saçmalıklardan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

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