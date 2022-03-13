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Haber Giriş: 13.03.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Ligin en iyi 12’nci adamı: Djaniny

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Ligin en iyi 12’nci adamı: Djaniny

Bu sezon birçok maçta olduğu gibi sonradan girip oyuna tesir etti.

Bu sezon Süper Lig’de 20 takımın 16’sı gol beklentisinin (atması gereken sayının) altında kalmış. Bunların başında Galatasaray, Giresun ve Göztepe geliyorlar. Göztepe’nin ilk 28 haftada yarattığı xG 42 iken, kaydettiği gol sayısı 34’tü. Eğer o atılamayan goller atılabilse, Nestor El Maestro hâlâ görevine devam ediyor olacaktı belki de...

iLK YARI GÖZTEPE ÜSTÜNDÜ

Dün de yeni teknik adamları Tomas yönetiminde özellikle ilk yarıda iyi futbol oynadılar. Nestor döneminin aksine dörtlü savunmayla çıktılar, Angel gole neden olan bir hata yapsa da hava toplarında başarılı bir gün geçirdi. “Şampiy.. Trabzonspor”a karşı ilk devrede şutlarda 11-6, kornerlerde 2-0, rakip ceza alanı içinde topla buluşmada 15-11 üstünlük kurdular. Ancak yetmedi. Çünkü Trabzonspor’un sadece iyi bir 11’i değil, iyi bir kulübesi, birçok pozisyonda derin bir kadrosu var. Abdullah Avcı 46’da yaptığı doğru değişiklikler ve ligin en iyi 12’nci adamı Djaniny enjeksiyonu ile çekti müsabakanın fişini.

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ViSCA, 2 HARiKA ASiST YAPTI

Bu sezon defalarca yaptığı gibi bu maça da sonradan girip tesir eden Djaniny’nin yanına birkaç isim daha yazabiliriz elbette: Süper Lig’de 2010’ların (Muslera’yla birlikte) en iyi oyuncusu Visca, 2020’lere de damga vurmaya kararlı. Dün de Abdülkadir’e iki harika asist yaptı. Abdülkadir sevdiği bölgede, santrfor arkasında oynayınca gole de ne kadar kolay gidebileceğini gösterdi bir kez daha. Dün yine şapkadan tavşan çıkaran Nwakaeme, sezonun oyuncusu olmaya doğru emin adımlarla gidiyor. Dorukhan da bir yıllık aradan sonra futbola eskisinden de iştahlı döndü. Ve bence önümüzdeki günlerde Lizbon’da milli takımın ilk 11’inde olmaya da göz kırpıyor.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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