Trabzonspor-Göztepe maçında Abdülkadir Ömür şov! 4 yıl sonra bir ilki başardı

Haberin Devamı

Trabzonspor ile Göztepe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 29. hafta maçında Abdülkadir Ömür'ün performansı dikkat çekti.

ZORUNLU ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 maç ceza alan Puchaczın yerine ilk 11de Trondsene şans verdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan Norveçli oyuncu, 75 gün aradan sonra Göztepe karşılaşmasında formasına kavuştu. Trabzonsporun yıldızı parlayan gençlerinden Ahmetcan Kaplan, bugünkü karşılaşmada da savunmada yer alırken, sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz yedek kulübesinde yer aldı.

4 YIL SONRA BİR İLK

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür ise maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Mücadelenin 37. dakikasında takımının ikinci golünü atan 22 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada da sahne aldı ve skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.

Haberin Devamı

Abdülkadir Ömür, 23 Aralık 2018'den bu yana ilk kez bir resmi maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon 25 maçta görev milli futbolcu, 6 gole imza attı ve 2 asist yaptı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Trabzonspor'un şampiyonluğa çok yaklaşmasında büyük pay sahiplerinden biri olan Abdülkadir Ömür, ligin 4. haftasında zor anlar yaşamıştı.

Galatasaray karşısında performansı sebebiyle taraftardan tepki gören genç futbolcu, 39. dakikada oyundan çıkmıştı.

Bir taraftar sahaya girerek elindeki formayı Abdülkadir Ömür'e vererek “Düzgün top oyna” dediği belirtilmişti.

SAKATLIKLAR DA PEŞİNİ BIRAKMADI

Son 3 sezonda 10 farklı sakatlıkla boğuşan Abdülkadir, bu süreçte toplam 345 gün takımdan ayrı olmak zorunda kaldı.

TARAFTARIN SEVİNCİ

Atlattığı sakatlıklar ve bu sezon başında yaşadığı zorluklara karşın Abdülkadir Ömür'ün uzun süredir gösterdiği iyi performans, Trabzonsporlu taraftarını da sevindirdi.

Haberin Devamı

ABDÜLKADİR ÖMÜR: 'BANA MESSI DİYE SESLENİR'

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Abdülkadir Ömür, "İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz, şampiyonluk istiyoruz. Tarihin en erken şampiyonu olmak istiyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Saha içindeki aile ortamını koruduğumuz sürece şampiyonluğun gelmeme ihtimali yok. Giren çıkan kimse fark etmiyor. Çok kaliteli bir kadromuz var. Bugün ben ön plana çıktım ama Visca abi ve Nwakaeme inanılmaz oynadılar. Nwakaeme bizim için çok önemli, tarif edemediğimiz bir isim. Beni çok güldürür kendisi. Bana Messi diye seslenir, ben de ağabey diye seslenirim. Umarım bu kupayı beraber kaldırırız" ifadelerini kullandı.