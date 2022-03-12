Trabzonspor 4-2 Göztepe (Maçın özeti ve golleri)

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Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-2'lik skorla kazandı.

Göztepe, 31. dakikada Halil Akbunar ile öne geçerken yanıt 34. dakikada Nwakaeme'den geldi.

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde sahneye Abdülkadir Ömür çıktı ve skor 2-1'e geldi. İlk yarıda son sözü ise 43. dakikada Göztepe'den Soner Aydoğdu söyledi.

Trabzonspor'un galibiyet golleri ise 49. dakikada Djaniny ve 52. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibinin puanı 70 oldu. Ligde üst üste 6. maçını kaybeden Göztepe ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sağ taraftan Peres'in ceza sahası içine gönderdiği topu İrfan Can yumrukladı. Savunmaya çarpıp boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kontrol etti.

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21. dakikada Cornelius'in ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci İrfan Can'da kaldı.

23. dakikada Göztepe, sol taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın karşılamak istediği top bir anda Berkan'ın önüne düştü. Kafa vuruşunda ise Uğurcan Çakır parmaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek mutlak golü önledi.

24. dakikada Edin Visca'nın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın ayaklarından geri döndü.

31. dakikada Göztepe'de savunma arkasına sarkan Halil Akbunar, rakibinden sıyrılıp kaleci Uğurca Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ayağının içiyle vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecinin solundan ağalarla buluştu. 0-1

34. dakikada Cornelius ceza yayı üzerinde topu Nwakaeme ile buluşturdu. Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın solundan ağalarla buluştu. 1-1

37. dakikada Visca yarı sahadan aldığı topla birlikte Göztepe ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, meşin yuvarlağı arkadaşı Abdulkadir Ömür'e bıraktı. Abdulkadir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

43. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan topu alan Berkan son çizgiye inip ceza sahası içindeki Soner'e gönderdi. Soner'in düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan topa müdahale etse de meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

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5inci dakikada sağ kanattan topla hızlı çıkan Abdülkadir ceza sahası önündeki Nwakaeme ile ver-kaç yaparak ceza sahasına girdi. Topu çaprazdan kaleye gönderen Abdülkadirin vuruşunda top kaleci İrfan Canda kaldı.



20’nci dakikada Nwakame sol kanattan topu ceza sahasındaki Corneliusa gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.



23’üncü dakikada Viscanın ceza sahasına gönderdiği pası alan Nwakaeme’nin vuruşunda top kaleci İrfan Canın ayağına çarparak geri döndü.



27nci dakikada Uğurcan öne çıkarak topu çevirdi. Topu alan Aytaç Karanın vuruşunda Trabzonspor kalesine ilerleyen topu çizgi önünde Ahmetcan keserek, ceza sahası dışına çıkardı.



31’inci dakikada sol kanattan Berkanın uzun pasını alan Halil, Denswil ile girdiği mücadeleden topu alarak soldan ilerledi. Uğurcan ile karşı karşıya kalan Halilin vuruşunda top sağdan filelerle buluştu: 0-1.



32nci dakikada Trabzonsporlu oyuncular gol öncesi Göztepeli Halilin Denswile faul yaptığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti. VAR kontrolü yapıldıktan sonra hakem Ali Şansalan golü geçerli saydı.



34’üncü dakikada sağ kanattan atağa kalkan Trabzonsporda Cornelius’un pasında topla buluşan Nwakaemenin ceza sahası çizgisinden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.



37nci dakikada orta sahadan topu sürerek gelen Visca, pasını solda bulunan Abdülkadire gönderdi. Kalesini terk eden İrfan Canın hazırlıksız yakalandığı pozisyonda Abdülkadir topu boş kaleye gönderdi: 2-1.



42nci dakikada sol kanattan ilerleyen Berkanın ceza sahasına gönderdiği topu önüne alan Sonerin vuruşunda top Uğurcanın müdahalesine rağmen filelerle gitti: 2-2.



45inci dakikada Viscanın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önüne alan Nwakaemenin şutunda top üst direkten dışarı çıktı.



49uncu dakikada Trabzonsporda Nwakaemenin gönderdiği pası Djaniny alarak sol kanattan Göztepe ceza sahasına girdi. Öne doğru çıkan kaleci İrfan Canı çalımlayan Djaniny, topu boş kaleye gönderdi: 3-2.



53’üncü dakikada Dorukhanın gönderdiği pası alarak ilerleyen Abdülkadir, sağ kanattan çizgiye inen Viscaya pas verdi. Visca beklemeden topu ceza sahası içine ortaladı. Savunmaya çarpan topun önüne gelmesiyle şutunu çeken Abdülkadir, topu bir kez daha ağlara gönderdi: 4-2.



68inci dakikada Göztepenin atağında sol kanattan topu alan Berkan, ceza sahasının içine doğru orta yaptı. Trabzonspor kalesi önündeki Angelin vuruşunda top yandan auta çıktı.



76ncı dakikada Nwakaemenin Göztepe yarı sahasına gönderdiği pası alan Viscanın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.



90+3’üncü dakikada Göztepe’nin atağını geri çeviren Trabzonspor’da Visca’nın Göztepe ceza sahasına gönderdiği pası alan Bakasetas’ın vuruşunda top kalecide kaldı.



Karşılaşma Trabzonsporun 4-2lik galibiyetiyle sona erdi.

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İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Ndiaye, Aytaç, Soner, Halil, Di Santo

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius