Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması!

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Süper Lig'de Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

900 dakikamız vardı, 810 dakikaya düştü. Ne zaman şampiyon olacağız bilmiyorum, her hafta maç kazanmak için mücadele edeceğiz.

TÜM KUPALARA TALİBİZ

Bütün kupalara talibiz ama daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şey yok. Kazanarak devam etmek istiyoruz."

EN ERKEN ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Taraftarlara teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok keyifli bir akşam, şarkıları da çok güzel. Umarım böyle devam eder. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz