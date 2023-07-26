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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Galatasaray’ın yeri Şampiyonlar Ligi

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Futbol

Aslan İstanbul’da rahat kazanarak turu geçecektir.

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G.Saray bir Şampiyonlar Ligi kulübü. 90’larda da, 2000’lerde de, 2010’larda da bir Şampiyonlar Ligi kulübüydü. 2020’lerde de gerek genetiğiyle, gerek kurduğu bu kaliteli kadrolarla Devler Ligi’nde olmayı hak ediyor. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar tam 16 kez Devler Ligi gruplarında mücadele etmişler. Bu sayı Atletico Madrid’in, Liverpool’un, Manchester City’nin katılım sayılarından fazla.

Galatasaray’ın sadece tarihi değil, bu yıl kurduğu kadro da Devler Ligi ayarında. Galatasaray’ın ileri üçlüsünü Zaniolo-Icardi-Zaha ile kurduğunu varsayalım. Bu üçlü bence şu anda Premier Lig’in zengin yedilisi dışında hangisinde olsa, muhtemelen “İyi forvet hattı kurmuşlar” derdik. Şampiyonlar Ligi’nde de 32 takımın yarısının gıpta ile bakacağı etkileyici bir ileri üçlü bu.

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AÇILIŞ SARSAKLIĞI VARDI

Dün Vilnius’ta sahaya çıkan 22 futbolcu da, iki hoca da, tribünlerdeki tüm sporseverler de Galatasaray’ın gücünün farkındalardı elbette. Belki henüz Icardi, Bakambu, Zaha gibi yıldızlar sahaya çıkmadılar ama Galatasaray’ın mevcut kadrosu da Zalgiris’in belki beş katı değerinde. Ancak bu tarz maçlar kolay değildir, sezon açılışı sarsaklığı vardı dün Galatasaray savunmasında. Zemin de etkiledi tabii oyunu.

Gözden KaçmasınZalgiris 2-2 Galatasaray / Maç sonucuZalgiris 2-2 Galatasaray / Maç sonucuHaberi görüntüle

DiNAMiK iLERi DÖRTLÜ

Okan Buruk sahaya dinamik bir ileri dörtlüyle çıkmayı tercih etti: Yunus, Zaniolo, Kerem ve Barış yer değiştirerek Vilnius savunmasının dengesini bozmaya çalıştılar. Barış’ın, Yunus’un ve Zaniolo’nun yararlanamadığı net pozisyonlar vardı ilk bir saatte. Bu sırada da Zalgiris’in hızlı hücumlarında Galatasaray savunması SOS verdi. Galatasaray savunmacıları birer birer de henüz formlarının zirvesinde değiller ama en çok Torreira’nın yokluğu hissedildi sanki o geçişlerde.

İlk 60 dakikada geçen sezonun bir tık gerisinde olan Galatasaray, Mertens’in girdiği, Oliveira’nın da ön gruba katıldığı son yarım saatte biraz daha etkiliydi. Galatasaray’ın Zalgiris’i İstanbul’da mağlup ederek bu turu rahat geçeceğini tahmin ediyorum. Zaha ve Icardi’nin de katılımıyla bu Galatasaray kadrosunun yeri kesinlikle Şampiyonlar Ligi.

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Futbol
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