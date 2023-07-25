Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

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Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, ilk maçta Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

ZALGİRİS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Zalgiris - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER



Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Zaniolo, Kerem, Barış Alper.

FK ZALGIRIS ANALİZİ

FK Zalgiris geçtiğimiz sezon (2022) Litvanya'da 36 hafta sonunda, en yakın rakibinin 21 puan önünde şampiyon olmuştu.

A Lyga'da yeni sezon (2023) devam ediyor ve 23 maçta 52 puanla ikinci sıradalar...

2022'den 2023'e geçerken Mantas Kuklys (orta saha), Josip Tadic (forvet), Nemanja Ljubisavljevic (stoper), Francis Kyeremeh (sağ açık), Fabien Ourega (sol kanat) takımdan ayrıldı.

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Orta sahaya Yuriy Kendysh, savunmaya Stipe Vucur ve Nassim Hnid eklendi.

"Vucur & Hnid" stoper ikilisi gelir gelmez ilk 11'in değişilmezi oldu. Kendysh bir önceki turda, FC Struga deplasmanında turu getiren gollerden birini attı.

Vladimir Cheburin yönetiminde üst üste 3. sezonu oynuyorlar. Liglerinde son 5 karşılaşmada fire vermediler; 9 maçtır kaybetmiyorlar.

Rakiplerini federasyonun sahasında, LFF Stadı'nda ağırlıyorlar. Zemini suni çim olan bu stadın kapasitesi 5 binden biraz fazla.

GALATASARAY ANALİZİ

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ise kendileri adına sezonun ilk resmi maçına çıkacak.

4 hazırlık maçı oynadılar sadece 1 kez kazanabildiler. (1B 2M)

Geçen sezona kıyasla Litvanya'da Lucas Torreira (sakat), Milot Rashica (kiralık sözleşmesi bitti) ve Mauro Icardi (anlaşma sağlandı ama takıma katılmadı) olmayacak.

Sol bekte yeni transfer Angelino'yu izleyeceğiz.

Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha transferleri de yapıldı ancak şu an için UEFA'ya bildirilen listede bu isimler yer almıyor.

TD Okan Buruk'un hücumda "Zaniolo, Barış Alper & Kerem" üçlüsüyle oynaması bekleniyor.

Sergio Oliveira sakatlıktan yeni çıktı. Orta alanda "Midtsjö & Berkan Kutlu" ikilisini görebiliriz.

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Dries Mertens yine orta alanla hücum arasında köprü görevi üstlenecek.