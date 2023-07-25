Galatasaray'da Okan Buruk'tan yıldız isme eleştiri: En kötü maçlarından birini oynadı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

İyi savunma yapamadıklarını kaydeden Okan Buruk, "Bu maç bizim için eksi. Hem takım savunması anlamında hem savunma merkezindeki oyuncuların performansları... İki gol yedik. İyi savunma yapamadık. Hücumda da şanslar bulduk. Biraz daha sakin olmamız, kaliteyi ortaya koymamız lazımdı. 2-1 sonrası 3. gol için şanslar geldi. Son dakikada basit bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda, bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyi oynaması gerekirdi. Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz de iyi savundu. İyi çıkışları oldu. Her an tehlike yaratabilecek bir takım. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Maçı kazanmış gibiyken son dakika gol yedik. 2-2 ile gitmek bizi biraz üzdü." diye konuştu.

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ANGELİNO AÇIKLAMASI

Yeni transfer Angelino'nun sağlık durumu hakkında konuşan Buruk, "Angelino'ya bir kramp girdi. Önemli bir şeyi yok gibi görünüyor." dedi.

"EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI"

Danimarkalı savunmacının performansını eleştiren deneyimli teknik direktör, "Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik." ifadelerini kullandı.

BAKAMBU, İSTANBULDA ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR



Buruk, yeni transfer Bakambu'nun durumuyla ilgili ise, "Kadroya yazdık. İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor. Umuyorum ki takımla antrenmanlara başlayıp bir sonraki maçın kadrosunda olacaktır" sözlerini sarf etti.