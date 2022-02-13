Dünkü Kayserispor’un neredeyse bire bir aynısını salı akşamı Türkiye Kupası’nda Kadıköy’de izlemiştik. Salı akşamı Hikmet Karaman, takımı 10 kişi kaldıktan sonra stoper ikilisini Hosseini-Mert Çetin yapmış, ön liberoya Attamah’ı, sol açığa da Cardoso’yu koymuştu. Dün de Galatasaray karşısına neredeyse aynı takımla çıktı. Yine oyunu büyük ölçüde kendi yarı alanlarında kabul ettiler. Yine topu rakiplerine bıraktılar ve hızlı çıkma fırsatı kolladılar.

F.BAHÇE MAÇI GiBi... TOPA SAHiP OLMAK YETMEZ

Yalnız dünün tanıdık gelen tek oyunu Kayseri’ninki değildi. Galatasaray’ın da dünkü görüntüsü aslında büyük ölçüde Fenerbahçe’nin salı akşamını andırıyordu. Yine topa sahip olan taraf İstanbul takımıydı. Ancak topa sahip olmak tabelaya sahip olmak için yeterli değildi. Galatasaraylılar topu genellikle yavaş çevirdiler, 55-65 arasındaki hareketli bölüm dışında yaratıcı değillerdi. Gomis sahadayken ciddi bir tehditti, ancak ona tam anlamıyla ayak uydurabilen başka bir Galatasaraylı çıkmadı sahneye. Galatasaray’ın dünkü görüntüsünü üç ayrı başlıkta inceleyebiliriz:

2010-11’DEKi BARIŞ-AYHAN MUSTAFA SARP GiBi!

1- Bu orta saha modeli, Torrent’in oynatmak istediği oyuna uygun değil. Galatasaray’ın 2010-11 sezonunda benzer bir orta sahası vardı, BAM diye anılan... O sezon Barış-Ayhan-Mustafa Sarp’ın çabaları saygıdeğerdi ama yaratıcılıkları eksikti, bu sezon da BETA (BerkanTaylan) ikilisinin öyküsü benzer. Berkan-Taylan’la oynanan şey, futbolun BETA sürümü sanki. Bir güncellemeye ihtiyaç var gibi.

2- Üç yerli sınırı elbette Torrent’in elini kısıtlıyor. Berkan-Taylan’ı bu yüzden oynatmak zorunda kalmış olabilir. Ancak dün pekalâ Babel-Van Aanholt yerine Halil-Ömer’le başlayabilirdi İspanyol teknik adam. Böylece merkezde Pulgar-Cicaldau’yu kullanabilirdi.

3- Elbette Galatasaray’ın tek sorunu merkez orta saha değil. Sahada net bir özgüven eksikliği de var. Kerem’in ilk 1 saatte yaptığı top kayıpları bunun net bir göstergesi. Pena ve Gomis’in katılımının bir özgüven artışı sağlayacağı kesin. Dün Gomis sahadayken modu değiştirdi bayağı. Pulgar’ın ilk 11 başlaması da etkileyebilir ritmi.