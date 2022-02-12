Son Dakika Haberi... Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto! Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...

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Galatasaray ile Kayserispor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 25. hafta maçında taraftarlardan flaş bir tepki geldi.

DEVRE ARASI TRİBÜNLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Devre arasında Galatasaray taraftarlarının bir kısmı takımı yuhalarken kale arkası tribünü "Cimbom buraya" tezahüratı yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncular kale arkasına giderken diğer tribünler yuhaladı. Taraftarlar, "Vur, kır, parçala bu maçı kazan" şeklinde bağırdı.

'SABRIMIZ TAŞIYOR'

Karşılaşmada Berkan ve Taylan Antalyalı gibi oyuncular ıslıklanırken tribünlerden de "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" tezahüratları yükseldi.

GOMIS KARARINA ISLIK

Karşılaşmanın 59. dakikasında Bafetimbi Gomis'i kenara alan teknik direktör Domenec Torrent'e tribünlerden tepki geldi. Taraftarlar bu kararı ıslıkla protesto ederken Gomis lehine tezahüratlarda bulunuldu.

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GOL SONRASI BÜYÜK TEPKİ

Kayserispor'un 70. dakikada Cardoso ile bulduğu golün ardından tribünler, yönetimi istifaya davet etti. Başkan Burak Elmas'a tepki gösteren taraftarlar, "Söylesene Burak Elmas takım niye oynamıyor?" tezahüratları yaptı.

BİR KEZ DAHA 'TERİM' MASKELERİ

Nef Stadı'nda bazı taraftarların bir kez daha Fatih Terim maskeleriyle tribünlerde yer alması dikkat çekti.

MAÇ ÖNCESİNDE DE PROTESTO VARDI

Öte yandan Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde de "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulunmuştu.

GOMIS TEKRAR GALATASARAY TARAFTARININ KARŞISINDA

Galatasaray’da ikinci dönemine başlayan, ilk döneminde son olarak Göztepe maçında forma giyen Bafetimbi Gomis, 1273 gün sonra tekrar sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından ilk 11’de şans verilen 36 yaşındaki oyuncuya, karşılaşma öncesi ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.

OMAR, 413 GÜN SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılılarda, 31 Aralık 2020 tarihinde geçirdiği talihsiz olay sonrası gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Son olarak 26 Aralık 2020’de Trabzonspor maçında görev alan ve uzun bir aradan sonra kadroda yer alan Norveçli oyuncuya taraftarlar da tezahüratlarda bulunarak destek verdi.

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