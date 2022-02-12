Son Dakika Haberi... Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto! Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto! Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...#Galatasaray
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Gerilimin doruğunda kritik temas İlk açıklama geldi: Bedeli ağır olurGerilimin doruğunda kritik temas! İlk açıklama geldi: 'Bedeli ağır olur'#Putin
Galatasarayın galibiyet hasreti 6 maça çıktıGalatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı#Galatasaray
Rusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyızRusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyız#Çavuşoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Ağır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladıAğır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı! Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladı#Koronavirüs
Rusyadan flaş açıklama ABDye ait denizaltı tespit edildiRusya'dan flaş açıklama! 'ABD'ye ait denizaltı tespit edildi'#RUSYA
Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacakErdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe Giresunda geri döndüFenerbahçe Giresun'da geri döndü!#Giresunspor
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Ünlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememişÜnlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş#Billy Bob Thornton
Hesabından para çekildi iddiasına yanıt'Hesabından para çekildi' iddiasına yanıt #Fatma Girik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto! Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...

#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Kayserispor maçında taraftarlar, yenilen gol sonrasında yönetimi protesto etti. Ayrıca Gomis'in ikinci yarıda oyundan çıkmasının ardından Torrent'e de tepki gösterildi.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Kayserispor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 25. hafta maçında taraftarlardan flaş bir tepki geldi.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray 1-1 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)Galatasaray 1-1 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)Haberi Görüntüle

DEVRE ARASI TRİBÜNLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Devre arasında Galatasaray taraftarlarının bir kısmı takımı yuhalarken kale arkası tribünü "Cimbom buraya" tezahüratı yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncular kale arkasına giderken diğer tribünler yuhaladı. Taraftarlar, "Vur, kır, parçala bu maçı kazan" şeklinde bağırdı.

'SABRIMIZ TAŞIYOR'

Karşılaşmada Berkan ve Taylan Antalyalı gibi oyuncular ıslıklanırken tribünlerden de "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" tezahüratları yükseldi.

GOMIS KARARINA ISLIK

Karşılaşmanın 59. dakikasında Bafetimbi Gomis'i kenara alan teknik direktör Domenec Torrent'e tribünlerden tepki geldi. Taraftarlar bu kararı ıslıkla protesto ederken Gomis lehine tezahüratlarda bulunuldu.

Haberin Devamı

GOL SONRASI BÜYÜK TEPKİ

Kayserispor'un 70. dakikada Cardoso ile bulduğu golün ardından tribünler, yönetimi istifaya davet etti. Başkan Burak Elmas'a tepki gösteren taraftarlar, "Söylesene Burak Elmas takım niye oynamıyor?" tezahüratları yaptı.

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...

BİR KEZ DAHA 'TERİM' MASKELERİ

Nef Stadı'nda bazı taraftarların bir kez daha Fatih Terim maskeleriyle tribünlerde yer alması dikkat çekti.

MAÇ ÖNCESİNDE DE PROTESTO VARDI

Öte yandan Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde de "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulunmuştu.

GOMIS TEKRAR GALATASARAY TARAFTARININ KARŞISINDA

Galatasaray’da ikinci dönemine başlayan, ilk döneminde son olarak Göztepe maçında forma giyen Bafetimbi Gomis, 1273 gün sonra tekrar sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından ilk 11’de şans verilen 36 yaşındaki oyuncuya, karşılaşma öncesi ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.

OMAR, 413 GÜN SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılılarda, 31 Aralık 2020 tarihinde geçirdiği talihsiz olay sonrası gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Son olarak 26 Aralık 2020’de Trabzonspor maçında görev alan ve uzun bir aradan sonra kadroda yer alan Norveçli oyuncuya taraftarlar da tezahüratlarda bulunarak destek verdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası