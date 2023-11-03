Fenerbahçe'nin sihirli 3'lüsüne karşı Abdullah Avcı'nın kozu Pepe olabilir

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F.Bahçe’nin bu sezon alametifarikası orta üçlüsü. Hem defansif, hem ofansif departmanda sezonu çok iyi açan İsmail-Szymanski-Fred, hemen her maçta sarı lacivertlilerin en büyük kozları idiler. Fred’in yerine muhtemelen Zajc oynayacak. Bu da kaliteli bir üçlü. Trabzon’da Bakasetas, Trezeguet, Orsic gibi anahtar futbolcuların sakat olması haliyle spotları Pepe’ye çeviriyor. Avcı’nın Pepe’yi 11’de başlatabileceğini düşünüyorum.

iKiSi DE AYNI LiGDE AMA FARKLI TURNUVALARDA OYNUYOR GiBiLER

Yarınki maç öncesi Fenerbahçe ile Trabzonspor’ un güçlü yönleri neler?

İki takım şu anda kâğıt üzerinde aynı ligde mücadele etse de, içinde bulundukları koşullar itibariyle farklı turnuvalar oynuyor gibiler.

Fenerbahçe, temmuz ayından bu yana resmi müsabaka oynuyor, tarif edilebilir-tanımlanabilir bir futbol anlayışı var. Hemen hemen bütün müsabakalara önde yoğun baskıyla başlıyor, birçok maçın da fişini 30’da çektiler zaten.

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Zimbru maçı 13’te 2-0’dı. Gaziantep’e ilk 18 dakikada 2 gol atmışlardı. Maribor’a karşı 17’de ilk golü, Nordsjaelland’a karşı 30’da ikinciyi, Başakşehir’e karşı 20’de üçüncüyü bulmuşlardı. 2’nci dakikada Rizespor, 6’da Kasımpaşa, 7’de Hatayspor kalelerinde gol gördüler. Fenerbahçe’nin en güçlü yönü olarak bunu kaydedebiliriz sanırım: Yoğunluk. Birinci dakikadan itibaren yoğunluk.

TRABZON OFANSiF YÖNDEN DEĞiŞMEDi ANCAK...

Trabzonspor şu anda çok başka bir takvimde. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor maçı öncesinde rakiplerinin çok fazla hücum planının olmadığını, ya Paul Onuachu’ya uzun vurduklarını ya da duran top şansı aradıklarını söylemişti. Nenad Bjelica döneminin özeti buydu gerçekten de.

Abdullah Avcı’lı iki maçta da ofansif olarak hemen hemen hiçbir değişim göremedik ama belki şu gelişimin altını çizebiliriz: Bir Avcı klasiği olarak göreve geldiği her takımı daha az pozisyon veren bir ekip haline getiriyor deneyimli hoca.

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ÖNDE BASKI YAPAN VE ÇOK iYi KAPANAN TAKIMLARA KARŞI ZORLANDI

2- Fenerbahçe ile Trabzon’un zayıf yönleri neler?

İlk 19 resmi maçını kazanmış bir ekip Fenerbahçe. Güçlü yönleri belki bir sayfayı doldurabilir, zayıf taraflarını manşete taşıyabileceğimiz bir müsabaka oynamadılar henüz. Ancak iki-üç maçta rakiplerini çözmekte güçlük çektiler: Biri, Fenerbahçe’nin önde baskısına önde baskıyla yanıt veren Antalya idi.

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Nuri Şahin’in takımı o gün yoğun hücum presle Fenerbahçe stoperlerini defalarca hataya zorlamıştı. Fenerbahçe’nin zorlandığı bir başka müsabaka da Spartak Trnava maçı olmuştu. Trnava takımı beş+dörtlü doğru bir blokla çok iyi kapanmış ve sarı lacivertlilerin yetenekli ayaklarına uzun süre boşluk vermemişlerdi.

Ki Abdullah Avcı’nın da bu tarz maçlarda böyle stratejiler geliştirebildiğini biliyoruz geçmişten.

Trabzonspor’u tarif etmek için önceki gün yine bu sayfada bir analojiden faydalanmıştım. Eski İngiliz futbolcu Robbie Savage şöyle bir yorum yapmıştı pazar günü:

“Premier Lig’de her takımın bir planı, bir stratejisi var gücü ölçüsünde. Sadece Manchester United’ın ne oynadığını tarif edemiyoruz.” Şu an için maalesef Trabzonspor da benzer bir noktada. Abdullah Avcı’nın Bjelica’dan tanımlanabilir bir oyun devraldığını söylemek güç.

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ABDÜLKADiR’DEN BiLE ÖNCELiKLE SAVUNMA YAPMASI iSTENiYOR

3- Abdullah Avcı faktörü bu karşılaşmaya ne denli etki eder?

Görevdeki ilk iki maçında Abdullah Avcı’nın stratejisini şöyle tanımayabiliriz: Birincisi, daha önceden tanıdığı, bildiği oyunculara yöneldi. Savunma göbeğinde Denswil, orta sahanın ortasında Berat, on numara pozisyonunda Abdülkadir gibi. Bu da gayet doğal. İki maçta ilk 11’iyle çok fazla oynamadı, Karagümrük önünde aslında tek değişiklik olarak sol açıkta sakatlıktan dönen Trezeguet’yi başlatacaktı. Ancak Mısırlı’nın ısınırken sakatlanmasıyla Fountas’ı koydu son anda 11’e. Kalan 10 oyuncu, bir önceki Alanya müsabakasıyla aynıydı.

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Avcı’nın ilk iki maçta stratejisini tanımlayabilecek ikinci detay da, savunma güvenliğinin ön planda olması. Zaten Bjelica ile 8 maçta 12 gol yiyen takımın, Avcı ile kalesini tamamen kapatma nedeni de bu.

Sevgili dostum Güntekin Onay güzel bir detay yakaladı hafta sonu: Abdülkadir Ömür’ün son iki maçta, 180 dakikada rakip ceza alanında topla buluşma sayısı sıfır

Ama Abdulah Avcı, o Abdülkadir Ömür’ü maç sonu röportajında övdü mesela. Belli ki öncelikle defansif beklentiler ön planda.

F.BAHÇE’NiN STOPERLERi BUGÜNE DEK GERÇEK ANLAMDA TEST EDiLMEDi

4- Fenerbahçe’de stoper ikilisinin bozulması maçın kaderini etkiler mi?

Fenerbahçe ilk 19 resmi maçta çoğunlukla önde yoğun baskıyı tercih ettiği ve bu müsabakaların neredeyse yarısında skorları erken bulduğu için, stoperlerinin gerçek anlamda test edildiğini söylemek güç. Samet zaten A milli takımın da stoperi. Zaman zaman Fenerbahçe’de de oynuyor. Oosterwolde ise sert ve dinamik bir futbolcu. Dinamizmiyle bazen olağanüstü toplara yetişiyor ama zaman zaman da sert faullerle kartların kıyısında geziyor.

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TRABZONLU FOUNTAS ORTA MESAFE ŞUTLARIYLA ÇOK ETKiLi BiR GOL SiLAHI

5- Anahtar oyuncular kimler olur?

Fenerbahçe’nin bu sezon bence alametifarikası orta üçlüsü. Hem defansif, hem ofansif departmanda sezonu çok iyi açan İsmail-Szymanski-Fred, hemen her maçta Fenerbahçe’nin en büyük kozları idiler. Fred yerine muhtemelen Zajc oynayacak. Yine kaliteli bir orta üçlü bu. Trabzonspor’da Bakasetas, Trezeguet, Orsic gibi anahtar futbolcuların sakat olması haliyle spotları Pepe’ye çeviriyor. Abdullah Avcı’nın Kadıköy’de Pepe’yi 11’de başlatabileceğini düşünüyorum, zira onun aradığı koşu fırsatları bu müsabakada bulunabilir. Trabzon’un bir diğer formda oyuncusu da Fountas. Yunan futbolcu orta mesafe şutlarıyla da bir gol silahı.