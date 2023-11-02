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Geçirdiği kalp krizi sonrası ölümden dönen Bas Dost'tan üzen karar! Türkiye'nin kapısından dönmüştü...

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#Futbol#Hollanda#Bas Dost
Geçirdiği kalp krizi sonrası ölümden dönen Bas Dosttan üzen karar Türkiyenin kapısından dönmüştü...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 21:32

AZ Alkmaar-NEC Nijmegen maçında kalp krizi geçiren ve ölümden dönen Bas Dost, kariyerine ilişkin önemli bir karar aldı.

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Hollanda'da oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında kalp krizi geçiren forvet oyuncusu Bas Dost, geleceğine ilişkin kararını açıkladı.

Eredivisie'de oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen karşılaşmasında NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost kalp krizi geçirdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Müsabakanın 89. dakikasında 34 yaşındaki golcü Bas Dost, orta sahada bir anda yere yığılmış ve sağlık ekipleri Hollandalı oyuncu için ilk müdahalede bulunmuştu.

Bas Dost'un bu anlarda kalp krizi geçirdiği, kalbinin durmuş olabileceği ancak saha içindeki müdahaleyle hayata döndüğü öne sürüldü.

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İLK MÜDAHALE SAHADA YAPILDI

Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bas Dost, ambulans ile hastaneye kaldırılmış, stadyumda yapılan anonsla birlikte karşılaşmanın ertelendiği belirtilmişti.

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KARARINI DUYURDU

Kalp krizi sonrası ölümden dönen Hollandalı yıldız, futbola ara verme kararı aldığını duyurdu.

"HAYATA DÖNDÜRÜLDÜĞÜM İÇİN ŞANSLIYIM"

Hayata döndürüldüğü için çok şanslı olduğunu belirten Bas Dost, "Çok sayıda test yaptırdım. Doktorlar, kalp kasımda iltihap olduğunu söylediler. Sahada başarılı bir şekilde hayata döndürüldüğüm için çok şanslıydım. Nijmegen ve AZ Almaar doktorlarına minnettarım. Testler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu durumdan tamamen kurtulmam için dinlenmem gerekecek." ifadelerini kullandı.

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"UMARIM HERKES SAYGI DUYAR"

Futbola ara verdiğini kaydeden Bas Dost, "Bu dinlenme sonrası geleceğim hakkında daha fazla fikir sahibi olacağım. Şimdilik futbola ara veriyorum. Bundan sonraki zamanımı ailemle geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." dedi.

TÜRKİYE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Hollanda, Portekiz ve Almanya'da birçok maça çıkan Bas Dost, sık sık Türk kulüpleriyle anılırken futbolseverlerin yakından tanıdığını bir isimdi.

Bas Dost; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Süper Lig devleriyle anılmış ve Türkiye'nin kapısından döndüğü haberleri yapılmıştı.

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#Futbol#Hollanda#Bas Dost

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