Gökhan Gönül, Fenerbahçe'den ayrılış sürecinde yaşadıklarını anlattı: 'Çok uykusuz kalıp ağladım, eşim resmen Amerika'ya kaçtı'

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Eski futbolcu Gökhan Gönül; Fenerbahçe'den ayrılık süreci, Beşiktaş'ta yaşadıkları ve Kadıköy'e tekrar geri dönüşü hakkında Sports Digitale kanalına özel bir röportaj verdi.

"Tek amacım Fenerbahçe'de kalmaktı." diyen Gökhan Gönül, "2016'da 4 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp futbolu orada bitirmek isterdim. Sadece sizin elinizde olmuyor bazı şeyler. Kalma adına her şeyi yaptım. Tek amacım oydu." dedi.

Gökhan Gönül'ün sürece dair açıklamaları şöyle;

"KABURGAM KIRIKTI, BU HALDE O MAÇA ÇIKTIM"

"Herkesin kafasında 'Devre arasında imza attı. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda sattı, Beşiktaş'a gitti.' düşüncesi vardı. Şubat ayının sonlarında Beşiktaş maçı oynayacağız Kadıköy'de... Kaburgam kırıktı, oynayabilmek için tedavi olmam gerekiyordu. Bu halde Beşiktaş maçına çıktım. Takımı satmışım ya, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyorum ya! Evin oğlusun, elin oğlu olmuşsun. İnsanlar niye senin arkanda dursunlar. Daha sonra bazı art niyetli insanlar tarafından beni kötüleme süreci başladı."

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GÖKHAN GÖNÜL'E ATILAN PARALAR

"Giderken böyle şeylerle karşılaşacağımı tahmin ediyordum. Şenol Güneş beni oynatmamayı düşünüyordu. 'Hocam ben ne olursa olsun oynayacağım. Gökhan buraya gelmedi, kaçtı' dedirtmem dedim. Çıktım oynadım, belki sahanın en iyisi olmuştum. Kitlemiştim kafamı. Para atma mevzusunu kimin yaptığını biliyorum. O 6-7 kişilik gruba paraları kimin verdiğini de. Bu kişiyle, ayrılık sürecimden sonra bir kaç kere de oturup yemekte yemiştim bilmeden."

'NE İSTİYORSANIZ YAZIN!'

"Fenerbahçe'den teklif geleceğini hissediyordum. Emin değilidim ama sevileceğimi tahmin diyorum aslında. Lig bitti, böyle bir teklif yapıldığında 'Hazırım' dedim. Tekrar geri dönüşü hiç düşünmemiştim. Başkan Ali Koç'un başkanlık seçimi sürecinde 'Gökhan'ın ayrılışı kamuoyuna yanısıtıldığı gibi değil' dediği bölümler var. Bir nevi transfer oldum. Son 10 hafta çok iyi performans sergilemiştim."

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"AHMET NUR ÇEBİ 2 SENE DAHA SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ"

"Ahmet Nur Çebi kontratım bittiğinde 2 sene sözleşme teklif etti. Ben Fenerbahçe'nin 1 senelik teklifine 'evet' dedim. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dönerken de 'Gökhan yine paraya gidiyor' diyenler de vardı. Bana teklif geldiğinde 'Ne istiyorsanız yazın' dedim."

"UYKUSUZ KALIP AĞLADIM, EŞİM DAYANAMAYIP AMERİKA'YA KAÇTI"

"Uykusuz kaldığım çok dönem oldu. Gözyaşı döktüğüm çok zaman oldu. Eşim transfer sürecinde Amerika'daydı. Ayrılık ihtimali doğmaya başladığında kaçtı, gitti resmen Amerika'ya. Hiç ayrılmamı istemiyordu Fenerbahçe'den. Çok da iyi Fenerbahçeliydi.

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Küçük oğlum haftanın 5 günü tenise gidiyor. Büyük oğlum yüzmeye, futbola gidiyor. İkisinin de özünde Fenerbahçelilik, futbol acayip var."

NEDEN KARTAL DÖVMESİ?

"Oftaş'ta, Hacettepe'de kanat oyuncusuydum. Dövme yaptırmak istiyorum. Ne yapabilirim diye düşündüm. Kaval kemiğim kartalın kanatlarını açıp avına saldırdığı bi şey var. Herkes bana 'Uçuyorsun, kaçıyorsun' diyor. Aklıma gelmiyor ki Beşiktaş, Galatasaray. Timsah yaptırsam 'Bursasporlusun' mu diyecekler? Ben hiç saklamadım ki. Binlerce antrenmana çıkıyorsun, her zaman vardı kaval kemiğimde."

ŞAMPİYONLUĞUN KAÇTIĞI SİVASSPOR MAÇI

"Şanssızlık, beceriksizlik belki. Çok net pozisyonlarımız vardı. Hiçbir şey yokken 45'te auta gidecekken rakibin ayağına çarpıp gol oldu. Hafta içi kenardan orta yapıldığında ikinci forvet koşuları vardı. Başımıza gelecek ya, çalıştığımız yerden golü yedik. 2-0 oldu. Emre ağabeyin orada bir suçu yoktu. Bir hoca olarak oyuncu grubuna her şeyi gösterirsin, gerisi oyuncu grubuna kalır."

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RÖPORTAJ | FENERBAHÇE CEVABI: "NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Vakıfbank'tan Gabi Guimaraes, Zehra Güneş, Jordan Thompson, Ayça Aykaç, Sarah van Aelen ve başantrenör Giovanni Guidetti, Spor Arena'ya özel röportaj verdi.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

00:00 Açılış

00:18 Gabi Guimaraes

02:54 Zehra Güneş

05:00 Jordan Thompson

06:49 Ayça Aykaç

09:05 Sarah van Aalen

10:18 Giovanni Guidetti