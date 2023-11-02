Manchester United'da Erik ten Hag'a yol göründü! Yerine gelecek isim Zinedine Zidane...

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Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir başlangıç yapan Manchester United, son olarak İngiltere Lig Kupası'nda konuk ettiği Newcastle United'a 3-0 yenildi.

Premier Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Devler Ligi'nde ise yalnızca 3 puan toplayabilen Manchester'da Lig Kupası'nda alınan yenilgi bardağı taşırdı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından koltuğu iyice sallanan Erik ten Hag için Manchester United yönetimi son kararını verdi.

The Times'ta yer alan habere göre; Manchester United, Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag ile yollarını ayırma kararı aldı.

İngiliz ekibinin yöneticileri, Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ın görevine son vermeyi düşünürken yerine gelecek isimleri de belirledi.

Manchester ekibinin Hollandalı menajerin yerine Zinedine Zidane ve Ruben Amorim isimlerini odağına aldığı yazıldı.

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Zinedine Zidane, son olarak Real Madrid'i çalıştırırken takımıyla 3 tane Şampiyonlar Ligi ve 2 tane LaLiga kazandı.