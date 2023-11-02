Fatih Tekke: "Icardi'den daha yetenekliyim"

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Teknik direktörlük yapan Trabzonspor’un efsane golcüsü Fatih Tekke, Kuzey Ekspres’te yaptığı açıklamada “Icardi mi, Fatih Tekke mi?” sorusuna yanıt verdi.

Tekke, Icardi’nin iyi bir golcü olduğunu ancak kendisinin daha iyi olduğunu dile getirdi. Tekke, "Ben ondan daha yetenekliyim. Mauro Icardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığın zaman tabi ki benden aşağıda kalır. Şimdi Galatasaraylılar kızacak bize ama gerçek bu. Orada Lucas Torreira var Allah ona biraz hız biraz daha boy vermiş olsa bambaşka olurdu. Aynı şekilde Fernando Muslera var, o da çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu var. İsmail Yüksek de son dönemde çok iyi." dedi.

Fatih Tekke'nin bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

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