×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Tekke: "Icardi'den daha yetenekliyim"

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Tekke#Trabzonspor#Galatasaray
Fatih Tekke: Icardiden daha yetenekliyim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 17:19

Trabzonspor‘un eski golcüsü Fatih Tekke, Galatasaray‘ın yıldızı Mauro Icardi için “Ben ondan daha yetenekliyim. Icardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığın zaman tabi ki benden aşağıda kalır. Şimdi Galatasaraylılar kızacak bize ama gerçek bu” dedi.

Haberin Devamı

Teknik direktörlük yapan Trabzonspor’un efsane golcüsü Fatih Tekke, Kuzey Ekspres’te yaptığı açıklamada “Icardi mi, Fatih Tekke mi?” sorusuna yanıt verdi.

Tekke, Icardi’nin iyi bir golcü olduğunu ancak kendisinin daha iyi olduğunu dile getirdi. Tekke, "Ben ondan daha yetenekliyim. Mauro Icardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığın zaman tabi ki benden aşağıda kalır. Şimdi Galatasaraylılar kızacak bize ama gerçek bu. Orada Lucas Torreira var Allah ona biraz hız biraz daha boy vermiş olsa bambaşka olurdu. Aynı şekilde Fernando Muslera var, o da çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu var. İsmail Yüksek de son dönemde çok iyi." dedi.

Fatih Tekke'nin bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. 

Peki siz bu yoruma katılıyor musunuz? Spor Arena Instagram hesabımızda sorduk. Yanıtlarınızı bekliyoruz.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Tekke#Trabzonspor#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!