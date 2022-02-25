En yüksek bütçeyi teknik adama ayırmalısınız

Bu eşleşmenin ilk ayağının sonun da “Fenerbahçe’nin evladı var, Slavia’nınsa teknik direktörü” diye özetlemiştim olup biteni. Rövanşta bu durum bir kez daha tescillendi.

İstanbul’da Slavia takımının en fazla göze batan iki özelliği duran toplarla ilgiliydi:

1) Duran topları Manchester City gibi bilinçli olarak aut çizgisine kullanıyorlar. Rakipleri top auta çıkacak zannederken tam çizgiden ortaya çevirmek suretiyle cezalandırıyorlar onları.

2) Kornerlerde müthiş bir “ikinci top” stratejileri var. İki maçta da bütün ikinci topları onlar aldılar. Kartal’ın ilk 90 dakikayı izledikten sonra ikinci maçta bu iki detaya önlem alacağını umuyordum. Pek umut ettiğimiz gibi gitmedi işler.

TRPISOVSKY ALINDI, SLAVIA'DA İŞ DEĞİŞTİ

Muhakkak ki içinizden şöyle geçiriyor olabilirsiniz: Trpisovsky 4 yıldır Prag’da çalışıyor. Takımının kurgusunun daha oturmuş olması doğal. Ancak şu detayı da atlamamanızı öneririm, Slavia da aslında çok kurumsal bir kulüp değil. Trpisovsky öncesi son 7 sezonda onlar da tam 11 farklı hocayla çalışmışlar. Daha sonra Liberec’te parlayan Trpisovsky’yi göreve getirmeleriyle değişmiş bütün hikaye.

İYİ TEKNİK DİREKTÖRLER DEVRE ARASI GELEBİLİR

Fenerbahçe’nin bir büyük hatası da, ligin bitimine daha 21 maç varken, hem Türkiye Kupası, hem de Avrupa macerası sürüyorken göreve geçici bir teknik adam getirmeleri. Pekala iki kupada yol almayı ve Süper Lig’de ikinciliği hedefleyebilirlerdi doğru bir teknik adam seçimiyle. Ali Koç’un “lig ortasında iyi teknik adamlar göreve gelmiyor” savunması da mutlak doğruluk taşımıyor bence. Zira Ali Koç döneminin en başarılı teknik direktörü Belözoğlu sezon ortasında göreve gelmişti. Ayrıca Trpisovsky’yi de Slavia Prag, yine sezon ortasında göreve getirmişti. Trpisovsky ilk sezonunu ikinci bitirmiş, kadroyu yeniden yapılandırmış ve sonra da peş peşe zaferler kazanmıştı.

YILDIZ TRANSFER YERİNE KALİTELİ TEKNİK ADAM

Bir büyük kulübün, en yüksek maaşı teknik direktöre vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer Ali Koç, son 3 sezonun herhangi birinde bir-iki yıldız transferden feragat edip kaliteli bir teknik adam göreve getirseydi, işler muhtemelen bu denli kötü gitmeyecekti.