İsmail Kartal: 'İstediğimiz oyunu oynayamadık'

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup ederek elenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Turu geçebileceğimizin inancıyla geldik. İyi başladık, karambolden gol yedik. İkinci golde Ferdi sakatlandı. Yerine birini sokana kadar 10 kişi gol yedik. Bu golden sonra oyuncularım moral olarak çöktü.

İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK

İkinci yarıya rakibimiz coşkulu ve sert başladı. 55'te oyuncu değişikliği ile hamle yaptık ama üçüncü golü yedik. Son bölümde oyunu dengeledik, bir gol attık ama olmadı. Çok istediğimiz oyunu oynayamadık. Üzgünüz, başka söyleyecek bir şey bulamıyorum.