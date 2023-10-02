Dzeko’dan bir tür Mario Gomez katkısı

Haberin Devamı

Rizespor, Süper Lig’in enteresan takımlarından. Kadrolarının yaş ortalaması sadece 23,9... Dün de Fenerbahçe karşısına 24,5 yaş ortalamalı genç bir 11’le çıktılar. Sezon başından beri dakika alan 30 yaş üstü tek oyuncuları Shelvey. Süper Lig’de bir tür Salzburg modeli benimsemişler. Transferde de genç ve potansiyelli yabancılara yönelmişler. Ki içlerinde Macar milli Mocsi gibi, Boşnak milli Varesanovic gibi, bir kez Arjantin milli takımına çağırılmış Gaich gibi, Özbek Ligi’nde bir sezonda 5 gol atan stoper Alikulov gibi isimler var. Şüphesiz ki zaman lazım bu genç kadroya.

RiZESPOR’A BiR AN BiLE PUAN UMUDU VERMEDi

Tabii ki bu denli genç bir takım olmanın dinamizm, tutku, iştah avantajı getirdiği kesin. Trabzonspor’a karşı müthiş bir tempoyla kazandılar. Konya deplasmanında 90’dan sonra iki gol atarak galip geldiler. Ama Süper Lig’de bu sezon şöyle çıplak bir gerçek de var: Fenerbahçe ve Galatasaray, tarihin en pahalı ve derin kadrolarını kurdular. Orta sınıfla oynadıklarını o kalite farkı belirginleşiyor haliyle. Dün de Fenerbahçe, Rize’ye bir an bile puan umudu vermeden kopardı maçı.

Haberin Devamı

HAZIR OYUNCULAR TRANSFER ETMENiN ÖDÜLÜ

Fenerbahçe’nin bu sezonki transferlerinden Becao Udinese’nin, Djiku da Strasbourg’un as oyuncularıydılar. Geçen sezon kaptanlık da yaptılar takımlarına zaman zaman. Tadic geçen sezon Ajax’ta 34 maç ilk 11 oynadı. Szymanski takımından son 10 maç sürekli oynayarak geldi, Cengiz’in de ligde ikinci yarıda 18 karşılaşmaya ilk 11 çıktığını görüyoruz. Tabii ki çoğu 90 dakika olmasa da Fred Manchester’dan bir sezonda 56, Dzeko İnter’den 52 müsabaka oynayarak geliyorlar. Fenerbahçe yazın hazır oyuncular transfer etmenin ödülünü, sezonu yüksek standartta açarak aldı bu sezon.

9,5 NUMARA ROLÜ OYNADI

Dün Fenerbahçe’de İsmail’le Dzeko arasında oynayan dörtlü “İrfan-Szymanski-Fred-Tadic” yine başroldeydiler. Ama birçok hücumda ikinci hatla üçüncü hat arasına gelerek 9,5 numara rolü oynayan Dzeko’nun hakkını ayrıca teslim etmek lazım. Dzeko’nun bu katkısını, Beşiktaş’ta oynadığı tek sezonda etrafındaki Olcay, Oğuzhan, Gökhan Töre gibilerin hepsini yıldızlaştıran Mario Gomez’e benzettim ben.

Haberin Devamı