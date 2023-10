Fenerbahçeli futbolcunun acı günü: Yakınımı kaybettim, hayatımda en üzgün gündü

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7’nci haftasında Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Joshua King ve Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

İyi bir yolda olduklarını düşündüğünü dile getiren Tadic, “İstatistikler sahada göstermiş olduğumuz performans için övgü gibi ama bizler mükemmeliyetçiyiz. Her zaman neleri geliştirebiliriz bunları düşünüyoruz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile aramızda büyük bir yarış olacak. Şampiyon olmak için her şeyi yapmamız gerekiyor ki yapacağız. Aynı zamanda taraftarımızın bize gösterdikleri destek harika” diye konuştu.

“POZİTİF ÖZGÜVENİMİZ HER ZAMAN VAR”

Her zaman gençlere saha içi ve saha dışında örnek olunması gerektiğini kaydeden Tadic, “Gençlerin de anlaması gerekiyor yetenek ile çok çalışmayı birleştirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda bununla birlikte mantalitemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz ki fark yarattığını düşünüyorum. Bizler gençlere yardımcı olmaya onlara öğretmeye çalışıyoruz. Herkes takımda neler yapması gerektiğini çok iyi biliyor çünkü biz en büyük kulüplerden birinde oynuyoruz. Pozitif özgüvenimiz her zaman var ama rakiplerimizi de küçümsemiyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz ve her maçı kazanmak için oynuyoruz" dedi.

Haberin Devamı

“HERKESİN AYNAYA BAKMASI GEREKİYOR”

Tadic, saha içindeki tartışmalı pozisyonlarla ilgili, “Kimin gol attığının kimin pas verdiğinin bizim için bir önemli yok. Her maçta aynı şeyler oluyor bu konuda yorum yapmak istemiyorum çünkü ceza almak istemiyorum. Ama bunları da konuşmamız gerekiyor bunların da analiz edilmesi gerekiyor. Biz sadece işimize konsantre oluyoruz. Ama tabii ki takımınıza karşı yapıldığında bu sizi üzüyor. Üst seviyede futbol oynadım böyle bir şey görmedim daha önce. Bu tarz şeyleri konuşmayı sevmiyorum ben futbola odaklanmak istiyorum ama bunları da görmezden gelemeyiz. Bunun mümkün olmaması gerekiyor. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Onların da aynaya bakmaları ve kendilerini değerlendirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

EDIN DZEKO: "ÇOCUKLARIM UĞURLU GELİYOR"

Ailesi kendisine uğurlu geldiğini söyleyen Edin Dzeko, "Çocuklarım her zaman şans getiriyor. Dün annelerinin doğum günüydü. Bugün almış olduğumuz galibiyet ile doğum gününü kutlamış olacağız. Çocuklarım yaramaz değil, hepsi sakinler. Fenerbahçe kazanınca ve babaları gol atınca çok mutlu oluyorlar. Buradan hep beraber sushi yemeye gideceğiz." diye konuştu.

"SAHAYA KARAKTER KOYDUK"

Maçın kendi kontrollerinde geçtiğini ifade eden yıldız oyuncu, "90 dakika oyunu kontrol ettik. İlk yarı 1-0'da kaldı skor, daha fazlasını bulabilirdik. Güzel ve harika bir takım galibiyeti oldu. Sahaya karakter koyduk. Galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Kazanmak her zaman çok önemli. Bizler de bu şekilde devam etmek istiyoruz. Her maçın hikayesi farklı. Kazandığınız zaman kutluyorsunuz ama sonrasında oynayacağınız diğer maçlara odaklanmanız gerekiyor. Önümüzdeki maçlar da çok önem arz ediyor. Takım olarak iyi durumdayız ve kaliteliyiz. Yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapabiliriz" dedi.

Haberin Devamı

KING: "SABREDİYORUM"

Daha fazla çalışarak daha fazla süre almak istediğini söyleyen Joshua King,"Genel olarak her zaman sabırlı olmaya çalışıyorum. Şans bulmayı bekliyorum. Hocamız da bana şans verince elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de rahat bir galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Maç maç odaklanıyoruz. Bugünkü rakibimiz Rizespor'du, yüzde yüz odaklanmıştık. Şimdi Konferans Ligi'nde maç oynayacağız. Yarından itibaren o maça odaklanacağız. İyi bir takımız, her maçı kazanmak için o. Perşembe günü de kazanmak için oynayacağız." dedi.

"BENİM İÇİN ZOR BİR HAFTA OLDU"

Kendisine çok yakın olan şoförünü kaybettiğini söyleyen Joshua King, "Maalesef şoförümü, amcam gibi gördüğüm birini kaybettim. Ailem gibiydi. Her gün oğlumu okula götürüyordu. Amcam gibiydi. Benim için zor bir hafta oldu. Murat Adkovaycın, benim için sadece bir şoför değildi. Ailem için bir koruyucuydu. Bütün ailem çok üzgün. İki gün önce cenazesine katıldım ve hayatımda geçirdiğim en üzgün gündü. Gol atarsam ona armağan edecektim. Benle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi, sonra stadyuma gele gele Fenerbahçeli oldu. Eminim ki o bizi izliyor." ifadelerini kullandı.