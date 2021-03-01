Dört-dört-Pelkas-bir

Sahada gezinen Mesut ve Samuel gibilerin sırayla çıkması, aldığı her dakikayı efektif kullanan Ferdi’nin girişi, Pelkas’ın kendini daha iyi hissettiği on numara rolüne geçişiyle Fenerbahçe tekrar oyuna dahil oldu. Ve bu sezonun kader adamı Pelkas’ın golü geldi peşinden.

Maçta 62’nci dakikaydı. Trabzonspor bir hücumu tamamlayamamış, Fenerbahçeliler nadir buldukları bir hızlı hücum fırsatı yakalamışlardı. Savunmadan iyi bir pas geldi Mesut’a... Mesut topla orta çizgiye doğru hareketlendi. Trabzonspor savunmada eksik. Mesut’un önünde koca bir saha var. Mesut önündeki bomboş alanı driplingle gitmek yerine durdu, sağa baktı ve hücuma katılmakta olan Pelkas’a attı topu. Daha doğrusu arkasına attı Pelkas’ın! Pelkas geriye dönüp topu alırken Trabzon savunması da doğal pozisyonlarına geçti zaten... Bu pozisyondan bir dakika sonra Szalai sol açıkta harika bir pas attı Mesut’a. Mesut bırakın bu topu asiste dönüştürmeyi, sarsak bir vuruşla dışarıya çıkmaktan son anda kurtarabildi.

FENERBAHÇE iYi BAŞLADI

Aslında Fenerbahçe dün maça biraz daha iyi başlayan taraftı. İlk 30’da rakiplerinin iki katı kadar pas yapmışlardı (182-91). Kornerlerde 3-0, şutlarda 5-2 üstünlerdi. Ama 30’dan sonra hikâye değişti, bence Samuel ve Mesut başta olmak üzere birkaç Fenerbahçeli’nin yetersizliği bu dakikadan sonra su yüzüne çıktı. 30’la 70 arası oyunun kontrolü genel olarak Trabzon’daydı. Bu bölümde vitesi elinde tutan Nwakaeme’ye ayrı bir parantez açmak lazım. Belki skor yapamadı ama 30’la 70 arası maçın alfa karakteri oydu. Topu ayağına her aldığında tehlike yarattı, her dokunuşu belirleyiciydi.

MESUT SAHADA GEZiNDi

Maçta üçüncü perde, yani son 20’nin kaderiyse oyuncu değişiklikleriyle netleşti. Sahada gezinen Mesut ve Samuel gibilerin sırayla çıkması, aldığı her dakikayı efektif kullanan Ferdi’nin girişi, Pelkas’ın kendini daha iyi hissettiği on numara rolüne geçişiyle Fenerbahçe tekrar oyuna dahil oldu. Ve bu sezonun kader adamı Pelkas’ın golü geldi peşinden. Sanırım ligin geri kalanında Erol Bulut’un tahtaya ilk yazacağı isim olacaktır Pelkas. Hatta Fenerbahçe’nin sezonun geri kalanında 4-4-Pelkas-1’den şaşmaması lazım sanki. Çünkü Fenerbahçe’de takım durduğunda durmayan, tek başına maç kazandırabilen tek adam o.

BiR SÜPER YILDIZ ADAYI: UĞURCAN

400 küsur dakikadır kapatıyordu kalesini. Üst üste 18 şuta dur demişti. Belki Pelkas’ın iyi şutu, belki onun karşılama yorgunluğu bitirdi serisini. Ama dünkü maçta yine herkes bir yana, o bir yana idi. Uğurcan bu formunu sürdürürse global bir yıldız adayı olma yolunda.

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