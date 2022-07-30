Dinamo Kiev maçındaki o tezahüratın cezasını Fenerbahçe Kulübü kesmeli

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Önceki akşam Fenerbahçe Stadı’ndaki Putin tezahüratları hepimizi üzdü, Ukraynalıları incitti, dünya spor kamuoyunu da şaşırttı. Haliyle utandık yaşananlardan. Ancak dünkü yazımda bir grup sporsevmez, insansevmez, barışsevmez, sadece ‘3puansever’in tezahüratı senin-benim görüşümü yansıtmaz, kamuyu temsil etmez diye de belirttim fikrimi. Sahiden de bir futbol tribününe parlamento gibi davranmak ahmakça.

YANLARINA KALMASIN

Ancak bugün bu devam yazısını kaleme alma nedenim farklı. Çünkü ne kadar bu tezahüratları benimsemesek de, lanetlesek de, utansak da, yapanların yanına kalması kamu vicdanını zedeliyor. Bu yapılanın bir cezası olmalı elbette. Ve bence bu cezayı bizzat Fenerbahçe Spor Kulübü vermeli.

TETiKLEYENLER BULUNMALI

Sayın Ali Koç ve yönetim kuruluna buradan çağrıda bulunmak istiyorum: Stadyumlar kameralarla dolu. Her bir münferit hadiseyi tespit edebilecek donanımınız var. O tezahüratı kim ya da kimler başlattı, fitili kimler ateşledi, lütfen tespit etmeye çalışın. Belki yüzlerce-binlerce katılımcıyı tespit etmek zor. Ancak o tezahüratı kim başlattı, kim bunu tetikledi bence bulabiliyor olmalısınız. Ve o 5-10 ya da 50-100 kişiye siz ceza vermelisiniz.

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Sayın Ali Koç... Eğer UEFA’yı beklemeden bu hadisenin faturasını siz keserseniz, hem ülkeyi bu ayıptan kurtarır, hem de Ukraynalıların biraz olsun gönlünü alırsınız.