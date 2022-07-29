Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında yaşananlar için çarpıcı değerlendirme! "Putin tezahüratı yapanları bağlar"

Haberin Devamı

Putin tezahüratının yapanları bağladığını ifade eden Uğur Meleke, "Kadıköy’deki Putin tezahüratından dolayı çok üzgünüm. Keşke olmasaydı. O tribünlerin, o tezahüratı yapan kişilerin ayıbıdır bu. Ulusal bir duruş değildir, kamuyu temsil etmez, seni-beni temsil etmez. Futbol stadyumu bu çünkü. Parlamento değil. Üzüldüm, çok üzüldüm, hepsi bu." yorumunda bulundu.

Siyasi ve sosyolojik yaklaşımlara dikkat çeken Mehmet Arslan ise "Fenerbahçe taraftarının anlık tepkisi bu olay. “Canımız yandı, bunlar Putin’den nefret ediyorlar. O zaman bağıralım Vladimir Putin diye...” Aslında bu kadar basit. Bu doğru mu derseniz, elbette değil. Ama siyasi ve sosyolojik yaklaşımlarla Fenerbahçe’ye saldırmak doğru mu?" değerlendirmesini yaptı.

UĞUR MELEKE

Bir futbol hadisesini ele alırken şu hususu sık sık kendimize hatırlatmamız gerek: Sporseverler, özellikle de Doğu Avrupalı-Güney Amerikalı fanatik futbolseverler aslında futbolu sevmezler. Kazanmayı severler sadece. Aslolan galibiyettir. Kazanmaya giden her yol mübahtır doğuda.

Haberin Devamı

GALiBiYET VE MAĞLUBiYET

Bu tarz futbol ülkelerinde sporseverin anahtar statüsü işi-gücü, kazandığı para, yaşadığı yer, cinsiyeti ya da milliyeti değil, tuttuğu takımdır. Bu kitle her şeyin değişmesine saygı duyar, tuttuğun takımın değişmesine saygı duymaz mesela. Dolayısıyla hayattaki birinci meselesi galibiyettir. Hayattaki en büyük üzüntüsü de mağlubiyet.

KEŞKE OLMASAYDI

Ben Kadıköy’deki Vladimir Putin tezahüratından dolayı çok üzgünüm. Keşke olmasaydı. Ama Macarlar da hemen her maç siyahi rakiplerini taciz ederken biliyorum ki tek dertleri galibiyet. Buna çok anlam yükleyip ülkeyi suçlayamıyorum, ulusal bir tavır olarak görmüyorum Macar tribünlerinin ayıbını.

O KiŞiLERiN AYIBIDIR BU

Burada da duruşum bu. O tribünlerin, o tezahüratı yapan kişilerin ayıbıdır bu. Ulusal bir duruş değildir, kamuyu temsil etmez, seni-beni temsil etmez. Futbol stadyumu bu çünkü. Parlamento değil. Üzüldüm, çok üzüldüm, hepsi bu.

MEHMET ARSLAN

Maçtaki Vladimir Putin tezahüratına 2 farklı bakış açısı var:

Haberin Devamı

1- Efendim rakip futbolcular çok fazla sevindi, bu kadar tahrik edici biçimde sevinmeselerdi onlar da.

2- Yuh olsun Fenerbahçe taraftarına... Masum bir ülkeye saldıran Putin için tezahürat yaptı. Bu yaklaşımların ikisi de kesinlikle doğru değil.

KiM NASIL BELiRLEYECEK?

1- Hangi takımın nasıl sevineceğini bizim duygularımız belirleyemez. Bunun bir standardı yok. Kaybettiğiniz her maçta rakibin gol sevinci sizi tahrik mi edecek? O sevinç gösterisinin tahrik edici olup olmadığını kim, nasıl belirleyecek? Ya sizin takımınızın rakip sahadaki gol sevincine ev sahibinin taraftarı da tahrik olursa?

SAÇMALIĞIN DANiSKASI

2- Putin tezahüratına derin anlamlar yüklemek, siyasi ve sosyolojik analizler üretmek de saçmalığın daniskası. İşi gücü bırakan Avrupa medyası bunun peşine düştü.

Haberin Devamı

Oysa futbolu izleyenler, seyirci ile empati kuranlar gayet iyi biliyorlar ki;

TARAFTARIN ANLIK TEPKiSi

Fenerbahçe taraftarının anlık tepkisi bu olay. Takımları gol yemiş, Şampiyonlar Ligi’nden eleniyorlar.

“Canımız yandı, bunlar Putin’den nefret ediyorlar. O zaman bağıralım Vladimir Putin diye...”

Aslında bu kadar basit. Haaa... Bu doğru mu derseniz, elbette değil. Bunun için üzgünüm. Ama siyasi ve sosyolojik yaklaşımlarla Fenerbahçe’ye saldırmak doğru mu?

ALKIŞLAYANI UNUTMAYIN

Bu slogan üzerinden Fenerbahçe’yi ve taraftarını cezalandırmak, maç öncesi Dinamo Kiev’i alkışlayan sarı lacivertli taraftarları da cezalandırmak demek. Bunu da unutmayın lütfen.

Haberin Devamı

BUYALSKYi KIŞKIRTTI, CEVAP PUTiN OLDU

· Ukrayna (Football24): Putin tezahüratını Karavaev cezalandırdı.

· Fransa (So Foot): Buyalsky’nin golünden sonra Fenerbahçeli taraftarlar Putin tezahüratı yaptı. Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Beşiktaş ile özdeşleşmiş kartal pençesi hareketi yapan Ukraynalı futbolcunun gol sevincine bir cevaptı bu.

· İtalya (Calcioweb): Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulunuldu.

· Brezilya (Globo): Buyalskyi’nin Türk takımını kışkırttığı iddia ediliyor. Jesus’un takımının taraftarları ise Putin’i överek cevap veriyor.

· İspanya (As): Fenerbahçe stadı Vladimir Putin’in adını haykırdı.

· Romanya (Gazeta Sporturilor): Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında şoke edici sahneler.

Haberin Devamı

NE OLMUŞTU?

GOL SEVİNCİNİ ABARTTI, TRİBÜNLER ‘VLADIMIR PUTIN’ DİYE BAĞIRDI

57. dakikada topu filelerle buluşturan Buyalskiy, gol sevincini yaşarken tribünlere doğru yöneldi. Oyuncu kale arkası tribünlerinin yanı sıra Maraton tribününe doğru el hareketi yapınca, sarı lacivertli taraftarlar abartılı gol sevincine büyük tepki gösterdi.

Oyuncuya doğru yabancı maddeler atılırken bir grup taraftar 'Ooo Vladimir Putin' tezahüratı yaptı.