Dinamo Kiev maçındaki 'Vladimir Putin' tezahüratı sonrası Fenerbahçe'den resmi açıklama: Kesinlikle kabul etmiyoruz

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev’e uzatmada 2-1 yenilerek elenirken Ukrayna ekibinin ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere yaptığı hareket sonrası bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.

GOL SEVİNCİNİ ABARTTI, TRİBÜNLER ‘VLADIMIR PUTIN’ DİYE BAĞIRDI



57. dakikada topu filelerle buluşturan Buyalskiy, gol sevincini yaşarken tribünlere doğru yöneldi. Oyuncu kale arkası tribünlerinin yanı sıra Maraton tribününe doğru el hareketi yapınca, sarı lacivertli taraftarlar abartılı gol sevincine büyük tepki gösterdi.





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Oyuncuya doğru yabancı maddeler atılırken bir grup taraftar 'Ooo Vladimir Putin' tezahüratı yaptı.

LUCESCU TEZAHÜRAT NEDENİYLE BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI



Uzun yıllar Türkiye'de görev alan, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımları çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu "Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" dedi. Tecrübeli teknik adam basın toplantısına da çıkmadı.

Öte yandan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür" dedi.

Fenerbahçe Kulubü'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

VLADIMIR PUTIN TEZAHÜRATININ DIŞ BASINDAKİ YANKILARI

Daily Mail, o anlar için, "Fenerbahçe taraftarının Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında Ukrayna temsilcisi gol attıktan sonra Putin tezahüratı yaptığı utan verici anlar." ifadelerini kullandı.

Daily Star de olayı ''utanç verici'' olarak nitelendirdi. Daily Star, sosyal medyada bazı kullanıcıların Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesi için çağrı yaptığını belirtti.

Fransız spor kanalı CNEWS ise taraftarın tezahüratını ''sürreal'' olarak nitelendirdi. Sırp haber portalı Republika da olayı ''İstanbul'da skandal'' başlığıyla gördü.

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Ukrayna'nın Kyiv Independent Gazetesi'nden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

Desporto Ao Minuto ise "Rezalet! Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçeliler Putin diye haykırdı." manşetini attı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında yapılan Putin tezahüratına dair açıklama geldi. Açıklama şöyle;



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sahamızda oynanan Dynamo Kyiv maçında, rakip takımın golünden sonra tribünlerin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen, kulübümüzün kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söyleme karşı bu açıklamayı yapıyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak etki alanımızla her daim hem ülkemizde hem de dünyada toplumsal ve insani konularda farkındalık yaratmaya özen gösteriyor; bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz.



Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur.



Tüm resmi mecralarımız aracılığı ile dile getirdiğimiz mesajımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SavaşaHayır



Ayrıca bu hassasiyetimizin en büyük örneklerinden bir diğeri de; Ukrayna’da barışa dikkat çekmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek Shakhtar Donetsk ile nisan ayında sahamızda oynadığımız dostluk maçı ve Shakhtar Donetsk takımını her konuda yanlarında olarak günler boyunca ülkemizde ağırlamamızdır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur.



Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir.



Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.



Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir.



Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz.



Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ