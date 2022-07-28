Son Dakika: UEFA 'Putin' tezahüratı sonrası Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması açtı! Sarı lacivertlilere ceza gelir mi? Marsilya örneği...

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UEFA, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev’e uzatmada 2-1 yenilerek elenirken Ukrayna ekibinin ilk golünü atan Buyalskiy'nin gol sevinci ve tribünlere yaptığı hareket sonrası bazı taraftarlar "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.

GOL SEVİNCİNİ ABARTTI, TRİBÜNLER ‘VLADIMIR PUTIN’ DİYE BAĞIRDI

57. dakikada topu filelerle buluşturan Buyalskiy, gol sevincini yaşarken tribünlere doğru yöneldi. Oyuncu kale arkası tribünlerinin yanı sıra Maraton tribününe doğru el hareketi yapınca, sarı lacivertli taraftarlar abartılı gol sevincine büyük tepki gösterdi. Oyuncuya doğru yabancı maddeler atılırken bir grup taraftar 'Ooo Vladimir Putin' tezahüratı yaptı.

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FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI



Yaşananların ardından sarı lacivertli kulüp resmi açıklama yaptı. Duyuru şu şekildeydi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sahamızda oynanan Dynamo Kyiv maçında, rakip takımın golünden sonra tribünlerin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen, kulübümüzün kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söyleme karşı bu açıklamayı yapıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak etki alanımızla her daim hem ülkemizde hem de dünyada toplumsal ve insani konularda farkındalık yaratmaya özen gösteriyor; bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur.

Tüm resmi mecralarımız aracılığı ile dile getirdiğimiz mesajımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SavaşaHayır

Ayrıca bu hassasiyetimizin en büyük örneklerinden bir diğeri de; Ukrayna’da barışa dikkat çekmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek Shakhtar Donetsk ile nisan ayında sahamızda oynadığımız dostluk maçı ve Shakhtar Donetsk takımını her konuda yanlarında olarak günler boyunca ülkemizde ağırlamamızdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur.

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Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir.

Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir.

Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz.

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Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz.

"ATILAN SLOGANLAR FENERBAHÇE KULÜBÜ'NÜ BAĞLAR"

Spor Hukukçusu Emin Özkurt, Haber Global'e yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye ceza gelip gelmeyeceğine ilişkin "Marsilya örneği vererek değerlendirmelerde bulundu.

Bir grup sarı lacivertli taraftarın yaptığı tezahüratın UEFA nezdinde Fenerbahçe'yi bağladığını ve bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini belirten Emin Özkurt, "Kulüpler taraftarlarının fiil ve davranışlarından sorumludur. Atılan sloganlar Fenerbahçe Kulübü'nü bağlar. Bu tür durumlarda UEFA Disiplin Talimatı'nın 16.2.e maddesi çerçevesinde müsabakalarda spor etiğine uygun olmayan siyasi, ideolojik, politik veya saldırgan nitelikte mesajlar içeren tezahüratlar, pankartlar ve eylemlerin yasak olduğu hükmü devreye girer. Bir örnek vermem gerekirse 17 Şubat 2022 tarihinde oynanan Marsilya-Karabağ maçında Marsilya taraftarlarının, Azerbaycan-Ermenistan savaşıyla alakalı olarak "Karabağ Ermenistan'ındır" yazılı pankart açmasından ötürü Marsilya'ya 20 bin Euro'luk bir para cezası verilmişti. Ben bir para cezası gelmesinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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MARSİLYA'YA 44 BİN EURO CEZA ÇIKMIŞTI

UEFA, 4 ay önce Marsilya-Karabağ maçında Marsilya tribünlerinin "Karabağ, Ermenistan'ındır" pankartı dolayısıyla soruşturma başlatmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 17 Şubat'ta iki takım arasında oynanan maçta çıkan olaylar ve açılan provokatif pankart nedeniyle Olimpik Marsilya'ya 44 bin 250 avro para cezası verildiği belirtilmişti.

Fransız kulübü, maçta açılan "Karabağ, Ermenistan'ındır" pankartında "siyasi, ideolojik, dini veya hakaret içerikli provokatif mesaj" olduğu için 20 bin euro, tribünde boş bırakılması gereken koridorlarda taraftar yer alması ve taraftarların sis bombası kullanması nedeniyle ise 24 bin 250 avro para cezasına çarptırılmıştı.