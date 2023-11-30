Büyük ligler koşuyor, G.Saray kovalıyor

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Galatasaray, Bayern’le oynadığı her iki maçta da 75’inci dakikaya beraberliklerle girmişti. İki maçı da kaybetti. Çünkü 75’ten sonra Bundesliga-Süper Lig farkı da devreye girdi. Bundesliga daha yoğun oynanan bir turnuva. Daha az zaman çalınan, daha az rol yapılan bir lig. Haliyle Süper Lig’in şampiyonunun fiziksel seviyesi 75’e kadar direnebilmişti Bundesliga şampiyonuna.

75’TE YORGUNLUKLAR BAŞ GÖSTERDi

Dün de Galatasaray-ManU maçını izlerken hissettiklerim benzerdi. Bu yıl Süper Lig’de de, Premier Lig’de maçlar ortalama 101 dakika sürüyor. Ancak Premier Lig’de top ortalama 58:31 oyunda kalırken, Süper Lig’de bu süre 54:22... İşte o 4 dakika, görünenden daha büyük bir fark. Dün yine 75’te skor 3-3 olduktan sonra yine yorgunluklar baş gösterdi temsilcimizde.

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ÇALINAN SÜRELER DEZAVANTAJ

Bu sezon Süper Lig’de vakit geçirme kaynaklı gösterilen sarı kart sayısı 27. Premier Lig’deyse tam tamına 66... İngilizler için belli ki zaman çok daha değerli. Hayat, ufak bir darbede yerde kıvranıp rol kesenlerin ömrümüzden çalmasına izin vermeyecek kadar kısa. Ve Süper Lig’de çalınan o süreler, o bitmek bilmez tiyatro, uluslararası arenaya çıktığımızda takımlarımıza fiziksel bir dezavantaj getiriyor. Şampiyonlar Ligi’nin temposu farklı. Dün 55’te skor 3-1 olana kadar ManU, Galatasaray’dan toplamda 4 kilometre fazla koşmuştu.

YENEN 3 GOLDE DE KAAN AYHAN VAR

Dünün öyküsünü elbette sadece fiziksel faktörlerle açıklayamayız, bu seviyede bir sürü nüans da kaderinizi belirleyebiliyor: Maça ManU daha yüksek moral seviyesiyle geldi. Ligde Ekim-Kasım puan tablosunun lideri, 6’da 5 yapan Manchester United. Everton maçında penaltıyı Rashford’a veren Fernandes büyük alkış almıştı. Dün de çok zindeydi. Everton’a yılın golünü atan Garnacho da öyle. Galatasaray’daysa sık değişen savunma göbeği arıza verdi bu kez. Kaan, üç golün içinde de var: Birincide verkaçta Hojlund’u rahatsız edemedi. İkincide şutör Fernandes’e karşı çok fazla geri kaçtı. Üçüncüde de McTominay’i yakalayamadı. Son derece zorlu bir grupta devlere kafa tutup ulusumuzu gururlandıran Galatasaray, bu kalitesiyle bence Kopenhag’a da favori olarak gidiyor.