İşte Galatasaray'ın tur ihtimalleri! Sarı kırmızılılar, Manchester United karşısında Avrupa Ligi'ni garantileyebilir

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ederken temsilcimiz müsabakanın sonucuna göre Avrupa Ligi'ni garantileyebilir ve Devler Ligi'nde son 16 turu kapısını aralayabilir.

AVRUPA ARENASINDA 312 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaptığı 312 maçın 22'sinde İngiliz takımlarıyla karşılaştı. Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran Cimbom, kalesinde ise 462 gol gördü.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti.

Galatasaray bu maçlarda 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı ve 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 22 gole karşılık kalesindeki 41 gole engel olamadı.

Haberin Devamı

MANCHESTER UNITED'DA 7 EKSİK

Manchester United kırmızı kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'dan da Galatasaray maçında yararlanamayacak.

GÖZLER ICARDİ VE ZAHA'DA

Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.

Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.

Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı.

İÇ SAHA PERFORMANSI

Galatasaray, İngiliz takımlarını 10 kez konuk ederken yapılan maçlarda üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

EN FAZLA MANCHESTER UNİTED'LA RAKİP OLDU

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı. İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

Haberin Devamı

BAYERN LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda 4 haftada 12 puan toplayan Bayern Münih lider olarak çıkmayı garantiledi.

G.SARAY VE KOPENHAG AYNI PUANDA

İkinci sırada bulunan Kopenhag ve temsilcimiz Galatasaray'ın dörder puanı bulunuyor. Manchester United ise 3 puanla grupta son sırada yer alıyor.

İKİ MAÇI KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKIYOR

Galatasaray, kalan iki maçta Manchester United ve Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakmadan Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak.

GALATASARAY KAZANIR, KOPENHAG KAYBEDERSE 1 PUAN YETERLİ

Galatasaray, Manchester United karşısında galip gelir, Kopenhag da Bayern Münih maçında kaybederse Galatasaray'a Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçta üst tur için 1 puan yeterli olacak.

Haberin Devamı

OLASI KAYIPTA İŞLER BİR HAYLİ ZORLAŞACAK

Sarı kırmızılılar, İngiliz ekibine kaybederse, Danimarka'da Kopenhag'ı mağlup etmek zorunda kalacak ve Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.

AVRUPA LİGİ'Nİ GARANTİLEYEBİLİR

Galatasaray, Rams Park'ta Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde İngiliz ekibiyle 4 puan fark yakalayarak Avrupa Ligi'ni garantileyecek.