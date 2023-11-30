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Kopenhag, Bayern Münih'in 17 maçlık serisini bitirdi!

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#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag#Bayern
Kopenhag, Bayern Münihin 17 maçlık serisini bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 00:58

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubundaki maçta Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray rakipleri Bayern Münih ile Kopenhag karşılaştı. 

Allianz Arena'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında 17 maç üst üste kazanma serisi sona erdi.

Gruptan lider çıkmayı garantileyen Bayern Münih, 13 puan yükselirken Kopenhag ise hayati bir beraberlik aldı. Genel averajda 1 golle Galatasaray'ın önünde olan Kopenhag, 5 puana yükselirken temsilcimizle puanları eşitledi.

Grubun son maçında Kopenhag, 12 Aralık'ta temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek. Bayern Münih ise Manchester United'a konuk olacak.

INTER İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

D Grubu’nda Inter, deplasmanda Benfica’ya karşı ilk yarıda 3-0 geri düştüğü maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip Joao Mario’nun 34 dakikada yaptığı hat-trick ile 3-0 öne geçti. İkinci yarıya iyi başlayan Inter, Marko Arnavutovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez ile cevap verdi ve mücadele 3-3 sona erdi. Portekiz ekibi aldığı 1 puanın ardından grupta ilk kez puanla tanışırken, daha önce gruptan çıkmaya hak kazanan Inter ise puanını 11 yaptı. 

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Şampiyonlar Ligi’nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray - Manchester United: 3-3
Bayern Münih - Kopenhag: 0-0
Sevilla - PSV Eindhoven: 2-3 
Arsenal - Lens: 6-0 
Real Madrid - Napoli: 4-2
Sporting Braga - Union Berlin: 1-1
Real Sociedad - Salzburg: 0-0
Benfica - Inter: 3-3

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#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag#Bayern

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