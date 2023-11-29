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Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem tepkisi: ManU'dan yanaydı

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#Galatasaray#Manchester United#Şampiyonlar Ligi
Galatasarayda Okan Buruktan hakem tepkisi: ManUdan yanaydı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 23:28

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Davinson Sanchez'in olmayışının takımı etkilediğini söyleyen Buruk, "Oyun biraz rus ruletine döndü. Kazanabileceğimizi düşündüm. Yine ilk gelen top... 3. golü yedik. Hem kazanabilirdik hem kaybedebilirdik. Bizim maçımızın çok seyredildiğini, Türk futbolunun, Galatasaray'ın övgüyü hak ettiği gördük. Davinson Sanchez bizim için çok önemliydi. Onun yokluğu bizim planlarımızı değiştirdi. Davinson'un olmadığı senaryo bizim için zor oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz ama kaybetmemek de önemli. Çok farklı bir puanda da olabilirdik." dedi.

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HAKEM ELEŞTİRİSİ

Hakemin rakipten yana kararlar aldığını belirten Buruk, "Penaltı pozisyonumuz vardı. Bayern maçında olan ofsayt pozisyonu... Hakem performansına baktığımızda rakip için muhteşemdi. Bu da bizim için yüzde 5, yüzde 10 etkisi olmuştur. Baskılarımız, öndeki oyunumuz, topa sahip olma bu seviyede bir takım için iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Parken Stadyumu bizim için önemli, orada UEFA Kupası'nı kaldırdık. İçerideki maça değineceğim. Bizimle beraber atağa kalkıp bizimle birlikte savunma yaptılar. Bizi inanılmaz desteklediler." diye konuştu.

 

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#Galatasaray#Manchester United#Şampiyonlar Ligi

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