Süper Lig’in en çok gol atan iki takımı... En çok şut deneyen iki ekibi... Toplu oyunda fark yaratan, topsuz oyunda sıradanlaşan her iki takım için de sır; topa hükmetmek. İki takımın da başarısı topa sahip olmaya öyle bağımlı ki, bu maça bir top yetmez. Gerek Beşiktaş’ın gerekse Trabzon’un istediklerini sahaya yansıtabilmeleri için iki top gerekiyor sahaya bu akşam.

Beşiktaş’ın geçen sezon şampiyonluğa giderken ortaya koyduğu prototip bir oyun vardı: Geriden pasla çıkıyorlardı. Stoperleriyle birlikte rakip yarı sahaya yerleşiyor, pas serileri yakalıyor, rakiplerinin bir uyumaanını kolluyor ve fatura kesiyorlardı. Bekleri hücumcuydu, orta sahaları yüksek pas istatistiği yakalıyordu ve ileri üçlüsü skorerdi. Geçen yıl Beşiktaş ne yapıyorsa bu sezon da devam ettirmeye çalışıyor Sergen Yalçın aslında.

Sergen Hoca’nın planını Avcı uyguluyor

Ancak Sergen Hoca’nın Beşiktaş’ta çeşitli sakatlıklar-aksaklıklar sebebiyle aksayan planını Doğu Karadeniz’de eski hocası uyguluyor bu sezon. Trabzonspor koçu Abdullah Avcı, Süper Lig’de bu sezonun dominant oyun sembolünü üreten hoca

konumunda. Stoperleriyle oyunu öne taşıyorlar, Peres-Denswil bolca hücuma katılıyor. Hamsik oyun merkezini belirliyor. Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme skorer. Cornelius ve Djaniny’ye genelde bu üretken oyunu bitirmek kalıyor rakip kale önünde.

KARTAL’IN ANA HÜCUM PLANI PJANiC’iN ŞOK PASLARI

Beşiktaş’ın tabii ki bu maçta tipik iç saha oyununu oynamayı denemesi olası. Yani Sergen Yalçın’ın ekibi şüphesiz ki topa sahip olup oyunu domine etmek isteyecek. Bu doğrultuda da Miralem Pjanic’in sakatlıktan çıkıp ilk 11’de oynama ihtimali çok kritik bir önem arz ediyor. Geçen sezon Beşiktaş’ın geriden pasla çıkmada ana istasyonu sağ stoper Welinton’du.

GHEZZAL VE TEiXEiRA’NIN iŞLERiNi KOLAYLAŞTIRIYOR

Galatasaray derbisinde Welinton’un yokluğunda Pjanic derine gelerek o işi harika yapmıştı. Pjanic oyunun yönünü değiştirmede çok usta. Ve Beşiktaş mesela solda peş peşe paslar yaparken Pjanic’in oyunu birden sağa çevirmesi ana hücum planı gibi siyah beyazlıların. Beşiktaş’ın diğer orta saha oyuncuları yürekliler, savaşçılar ama bu özelliğe sahip olan tek adam Pjanic. O sahada olunca Ghezzal ve Teixeira’nın işi kolaylaşıyor.

Bordo mavililerin bu sezonki Michael Jordan’ı: MAREK HAMSiK

Efsanevi Chicago Bulls koçu Phil Jackson’a takımının oyun planı sorulduğunda “Topu Jordan’a veriyoruz, planımız bu” diye alaycı bir yanıt veriyor. Muhabir “Ya topu Jordan’a veremezseniz” diye karşı bir soru yöneltiyor koça. O da “Yine Jordan’a veriyoruz” diyor. Muhabir “Ya olmazsa” diyor. Koç tekrarlıyor: “Yine Jordan’a veriyoruz.”

HER AKSiYONUN iÇiNDE O VAR

Trabzonspor’un da bu sezonki Michael Jordan’ının Marek Hamsik olduğunu söylesek abartmış olmayız sanırım. Slovak orta saha her aksiyonun içinde var, her hücumda topa muhakkak dokunuyor. Oyunun yönünü belirliyor. Takımının oyun merkezi o oluyor. Oyun sıkıştığında sola deplase olup dengesizlik yaratıyor, dikkatli izleyiciler hatırlayacaklar, Galatasaray ve Konyaspor’a attıkları goller de doğrudan Hamsik’in sola oyunu genişletmesiyle gelmişti. Beşiktaş orta sahasının Hamsik’in sola deplase olmasıyla ilgili ekstra dikkatli olması gerekecektir bu akşam. Hamza Hamzaoğlu geçtiğimiz hafta Sabo’ya özel bir görev vermişti Hamsik’le ilgili.

TRABZONSPOR YERLEŞiK HÜCUMDA USTA

Trabzonspor’un bu sezon baskın oyun felsefesinin istatistiklere de net bir biçimde yansıdığını görüyoruz. Karadeniz temsilcisi bu sezon 11 maçta toplam 158 kez “10 pas ve üstü seri” yakalayıp bunu şutla sonuçlandırmış.

ORTALAMA xG BEKLENTiSi 1,82

Bu sayı Beşiktaş’ta 108. Bu veri her iki takımın gol beklentisi istatistiğine de yansımış: Bordo mavili takım, OPTA verilerine göre maç başına 1,82 gol beklentisi (xG) yaratırken, siyah beyazlıların ortalaması 1,47 olarak gerçekleşti.

EDGAR’IN YERiNE KiM OYNAYACAK?

Beşiktaş’ın hücumda bir başka dikkat çekici ekstrası önde baskı stratejisi. Bu yıl ligde 7 kez önde kazandıkları topları olgun atağa ve gole dönüştürmeyi başarmışlar. O yüzden Trabzonspor savunmasında, cezalı olan Edgar’ın yerine kimin oynayacağı daha fazla önem kazanıyor siyah beyazlılara karşı.

UĞURCAN ŞUTLARDA YÜZDE 80 iLE OYNAMIŞ

Bu sezon Beşiktaş’la Trabzonspor arasında en belirgin farklardan biri de kaleci performansı olarak görünüyor. Beşiktaş ilk 11 haftada kalesinde 33 isabetli şuta imkân vermiş. 13’ü gole dönüşmüş. Trabzonspor’un kalesineyse ilk 11 haftada 50 isabetli şut gelirken, bunların 10’u filelerle buluşmuş. Yani uğurcan kalesine gelen isabetli şutların yüzde 80’ini çıkarırken, Ersin-Mert ikilisi yüzde 60’la kalelerini kapatmışlar.

KARTAL UZAKTAN, TRABZON CEZA ALANI iÇiNDEN ATIYOR

Bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor un duran top performansları incelendiğinde verilerin birbirine son derece yakın olduğu gözlemleniyor. Her iki takım da kornerlerden ikişer gol üretmişler. Ancak Trabzonspor, Anastasios Bakasetas farkıyla iki de serbest atış golü eklemiş tabelaya. Bordo mavililer ceza alanı içinden 19 gol atarken, Beşiktaş’ın ceza alanı dışı performansı etkileyici: 11 haftaya 5 uzaktan gol sığdırmışlar.

SON 15 DAKiKALAR KRiTiK

Her iki takımın gol dakikaları incelendiğinde Trabzonspor’un ilk 45 dakikaları, Beşiktaş’ınsa ikinci 45’leri hareketli geçirdiği gözlemleniyor. Bordo mavililer ilk yarılarda 12 gol atmış, 8 yemiş. Beşiktaş’sa ikinci devrelerde 12 gol atıp kalesinde 8 gol görmüş. Maç altıya bölünerek goller paylaştırıldığında Beşiktaş’ın 75’inci dakikadan sonra yediği 5 gol dikkat çekiyor. Aynı bölümde Trabzon henüz kalesinde hiç gol görmemiş.