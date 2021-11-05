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Beşiktaş-Trabzon maçına dans eğitmeni hakem

#Beşiktaş#Trabzonspor#Derbi
Beşiktaş-Trabzon maçına dans eğitmeni hakem

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk atamalarını dün gerçekleştirirken, Beşiktaş-Trabzonspor maçına sürpriz bir isim görevlendirildi.

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Zirve yarışında iddialı olan tüm takımları yakından igilendiren karşılaşmayı, Süper Lig kadrosunda en genç isimlerden Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy.

BU SEZON 6 MAÇ YÖNETTİ

Hakem camiasının önemli isimlerinden Metin Tokat’ın büyük destek verdiği Özdamar, 2 sezondur Süper Lig’de düdük çalıyor. Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri mezunu olan 33 yaşındaki Özdamar, dans eğitmenliği yapıyor.

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Ankaralı olan genç hakem geçen sezon 15 maçta görev aldı. 67 sarı, 2 kırmızı gösterdi, 5 penaltı düdüğü çaldı. 2’şer kez Trabzonspor ve Galatasaray, bir kez de Fenerbahçe’nin maçına çıktı. Bu sezona Giresunspor-Galatasaray maçıyla başladı. 6 karşılaşma yönetti, kart ortalaması 4.

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Derbi

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