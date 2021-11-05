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Beşiktaş ile Trabzonspor 133. randevuda! En farklı skor...

#Süper Lig#Beşiktaş#Trabzonspor
Beşiktaş ile Trabzonspor 133. randevuda En farklı skor...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.

- Beşiktaş son 19 maçta 4 kez yenildi

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 19 maçta 4 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 19 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 3-1 kazandı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

- Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 138 gole, Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.

- Farklı skorlar

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.;

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

- Beşiktaş evinde de üstün

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 65 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 14 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 104, Trabzonspor ise 51 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

- İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.
Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 47 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 13'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Siyah-beyazlıların 74 golüne karşılık, bordo-mavililer 41 gol attı.

- Trabzonspor, deplasmanda son 17 maçta 4 kez yenildi

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 17 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.
Bordo-mavili ekip, bu maçların 6'sında Beşiktaş'a üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Trabzonspor

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