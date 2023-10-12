Bu kez oynamadan maç kaybetmeyiz

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Stefan Kuntz, değerli bir futbol adamı. CV’sinde ciddi kulüp yöneticilikleri ve altyapıda muazzam başarılar var. Eğer onu TFF’ye yönetici olarak alsaydık veya altyapının başına getirseydik, önemli bir katkı verebilirdi. Ama A takım teknik direktörlüğü için gerekli donanıma sahip değildi. Bunu da zaten tüm kritik müsabakalarda ispat etti:

İlk kritik maçımız Norveç’ti, İstanbul’da 3 gün duran top çalışıp bize kafa golü attılar. Dünya Kupası’ndan olduk.

Portekiz sınavında üçlü savunma tercih etti, oysa 13 resmi müsabaka boyunca tek bir kez bile denememişti bunu Kuntz. Üstelik de sol kanat bek olarak Berkan’ı oynatarak. Ardından Uluslar Ligi grubu son iki maçında Faroe ve Lüksemburg facialarını yaşadık.

EURO 2024 elemelerinde Hırvatlar’la oynamadan kaybettik. Ermeniler’i yenemeyerek gruptaki tüm takımları devreye soktuk.

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Rahatlıkla ikili olabilecek grup, Kuntz’un tüm kritik maçları oynamadan kafasında kaybetmesi neticesinde dörtlüye döndü.

FUTBOLCULARIN ALTINDA EZİLMEZ VE ONLARIN GÜDÜMÜNE GİRMEZ

Şimdi görevde yeni bir teknik adamımız var. Futbolcuların altında ezilmeyeceğini, sporcu güdümüne girmeyeceğini tahmin ettiğim bir teknik direktör. Zira bu kez hocamızın CV’si, futbolcuların aşağısında değil. Serie A ve La Liga’da iddialı takımları çalıştırmış, Adana Demir’le de Süper Lig’e damga vurmuş bir hoca. Adana Demir’de özellikle şu 3 alanda yarattığı göstergeleri, milli takıma da adapte etmesini bekliyorum teknik direktör Vincenzo Montella’nın:

1- MONTELLA DEVAMLILIK SORUNU OLAN OYUNCULARDAN ÇOK İYİ VERİM ALDI

Kariyeri iniş-çıkışlarla geçen, maç içi ve sezon içi devamlılık sorunu olan sporculardan çok iyi verim aldı. Balotelli, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı gibi sayısız örneğe bakarak, ulusal takımda da bu tip futbolculardan verim alacağını umut ediyoruz.

2- TAYYİP, SAMET, İSMAİL GİBİ BİRÇOK YERLİ YENİ FUTBOLCU HEDİYE ETTİ

Sadece aynı dili konuştuklarına değil, sadece gençlere değil, her milletten, her yaştan sporcuya dokundu. Tayyip Talha Sanuç’tan, Samet Akaydın’dan, İsmail Çokçalış’tan aldığı verimler olağanüstü. Birçok yerli yeni oyuncu hediye etti Türk futboluna.

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3- SADECE OYUNCUYLA DEĞİL, OYUNLA DA MAÇ KAZANABİLEN BİR TEKNİK ADAM

Klasik santrforu olmadığı dönemde dahi gol sorunu yaşamadı. Mario Balotelli ayrılıp, Artem Dzyuba’dan verim alınamadığında 4-6-0’a döndü. İleri ikilide Younes Belhanda-Emre Akbaba’yı kullandı ve bir araba gol attılar rakiplerine. Sadece oyuncuyla değil, oyunla da maç kazanabilen bir teknik adam Montella. Hırvatlar elbette grubun favorisi. Ancak tüm mevkilerde sahip oldukları derinliğe ön tarafta sahip değiller. İyi oyunlarının karşılığını hak ettikleri sayıda golle alamıyorlar. Ermeniler’e 8 fırsatta 1 gol atabildiler. Galler’le 1-1 berabere kaldılar. Biz de pekalâ daha yüksek yüzdeli oynarsak, maçı kafamızda kaybetmezsek şansımız var Hırvatlar’a karşı.

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